Wisła Kraków lepsza w Wielkich Derbach. Kto zobaczył czerwoną kartkę?

Gole i kary w derbach

Pierwsze od czterech lat spotkanie Wisły Kraków i Cracovii przyciągnęło 31 849 widzów. Wynik meczu na 2:1 dla Wisły Kraków ustalili Marc Carbo i Marko Bozić, a dla Cracovii gola zdobył Ajdin Hasić. Czerwoną kartkę w doliczonym czasie gry obejrzał Mateusz Klich z Cracovii.

Żółte kartki otrzymali Marko Bozić i Marcel Łubik z Wisły oraz Martin Minczew, Lasse Nordas, Otar Kakabadze, Vincent Burlet i Kahveh Zahiroleslam z Cracovii. Mecz sędziował Szymon Marciniak, który w 20. minucie podyktował rzut karny dla Cracovii. Jego wykonawcą był Ajdin Hasić, jednak Marcel Łubik obronił pierwszy strzał.

Emocjonująca pierwsza połowa

Pierwszą bramkę w 9. minucie zdobył Marc Carbo, dając prowadzenie Wiśle. W 19. minucie doszło do rzutu karnego po faulu na Otarze Kakabadze, po którym Ajdin Hasić dobił własny strzał. Gra była przerywana dwukrotnie z powodu zadymienia wywołanego pirotechniką odpaloną przez kibiców obu drużyn.

W doliczonym czasie pierwszej połowy Marko Bozić precyzyjnie uderzył z lewej nogi i ponownie wyprowadził Wisłę na prowadzenie. Mimo prób Cracovii, Wisła skutecznie się broniła w drugiej części spotkania. W doliczonym czasie gry Mateusz Klich został wyrzucony z boiska, co osłabiło drużynę gości w końcówce meczu.