Ania Karwan i Kuba Badach znów razem na scenie "The Voice of Poland". Powrót po 10 latach

Ania Karwan i Kuba Badach wystąpią razem w "The Voice of Poland"

W nadchodzącym odcinku programu "The Voice of Poland" widzowie zobaczą niezwykłe muzyczne widowisko, które dla jednej z trenerek ma wymiar mocno osobisty. Poza rywalizującymi uczestnikami na scenie zaprezentują się Ania Karwan oraz Kuba Badach. Duet zaśpiewa swoją najnowszą wspólną piosenkę, co dla piosenkarki stanie się symbolicznym powrotem do przełomowych momentów w jej karierze.

Równo dekadę temu artystka rywalizowała w tym samym miejscu o spełnienie marzeń w wielkim finale show. Warto przypomnieć, że już wówczas wystąpiła w duecie z Kubą Badachem.

Zaśpiewają premierowo "Będę tu na Ciebie czekać"

Piosenkarka jest wyraźnie poruszona faktem, że po dziesięciu latach pojawia się w programie w zupełnie innej roli i u boku tego samego muzyka może pokazać efekty ich obecnej współpracy. Podczas zbliżającego się odcinka widzowie po raz pierwszy usłyszą na żywo ich singiel "Będę tu na Ciebie czekać".

- 10 lat temu na tej scenie walczyłam w finale o swoje marzenia i wtedy też śpiewałam z Kubą – wyjaśnia Ania Karwan. - Występ w tej edycji, z naszą wspólną piosenką to piękna klamra tej historii – dodaje. - Jestem za to bardzo wdzięczna i cieszę się, że telewizyjna premiera "Będę tu na Ciebie czekać" odbędzie się w takich okolicznościach – podkreśla.

Zobacz też: Sara James ma jechać na Eurowizję 2027! Fani wybrali faworytkę

Dziś są trenerami w "The Voice of Poland"

Dziś oboje artyści spełniają się w tym muzycznym formacie w roli trenerów. Kuba Badach ocenia uczestników ze słynnego czerwonego fotela nieprzerwanie od piętnastej odsłony widowiska, którą wyemitowano w 2024 roku.

Z kolei Ania Karwan zasiliła obsadę programu dwanaście miesięcy później. Wokalistka została gospodynią i trenerką specjalnego formatu "The Voice Comeback Stage Powered by Orange", gdzie daje kolejną szansę osobom, które wcześniej odpadły z rywalizacji.

16

Kiedy oglądać występ Ani Karwan i Kuby Badacha w "The Voice of Poland"?

Telewizyjna premiera wspólnej piosenki muzyków odbędzie się już w nadchodzącą sobotę. Ten wyjątkowy występ uświetni finałowy odcinek etapu "Bitew" w siedemnastej edycji "The Voice of Poland". Transmisja na antenie stacji TVP2 wystartuje punktualnie o godzinie 20:30.

Sonda Oglądasz "The Voice of Poland"? TAK NIE