Mecz Wisła Kraków - Cracovia zakończony wynikiem 2:1. Kto obejrzał czerwoną kartkę

Zwycięstwo w meczu Wisła Kraków - Cracovia

Gospodarze bardzo szybko objęli prowadzenie w prestiżowych derbach. Wynik spotkania otworzył Marc Carbo, który trafił do siatki już w dziewiątej minucie rywalizacji. Radość miejscowych kibiców nie trwała jednak długo, ponieważ do wyrównania doprowadził Ajdin Hasić. Zawodnik ten wpisał się na listę strzelców w dwudziestej minucie spotkania. W tym samym fragmencie gry piłkarz ten nie wykorzystał rzutu karnego.

Intencje strzelca z jedenastu metrów wyczuł dobrze dysponowany golkiper gospodarzy. Strzał skutecznie obronił bramkarz Marcel Łubik, chroniąc swój zespół przed stratą w tamtym momencie. Tuż przed przerwą piłkarze Białej Gwiazdy ponownie wyszli na prowadzenie w derbowym starciu. Ostateczny rezultat na 2:1 ustalił Marko Bozić w drugiej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy. Po zmianie stron żadna z drużyn nie zdołała już pokonać bramkarza rywali.

Kto sędziował spotkanie Wisła Kraków - Cracovia?

Arbitrem głównym tego emocjonującego widowiska był Szymon Marciniak z Płocka. Na trybunach krakowskiego stadionu zasiadło 31 849 widzów, którzy obserwowali zaciętą rywalizację obu zespołów. Sędzia w trakcie meczu wielokrotnie musiał sięgać po kartki, aby temperować zawodników. Żółtymi kartkami w zespole gospodarzy ukarani zostali Marko Bozić oraz Marcel Łubik. W ekipie gości upomnienia otrzymali Martin Minczew, Lasse Nordas, Otar Kakabadze, Vincent Burlet i Kahveh Zahiroleslam.

Końcówka spotkania przyniosła dodatkowe nerwy i ostre starcia na murawie. W trzeciej minucie doliczonego czasu gry drugiej połowy sędzia wyciągnął z kieszeni czerwoną kartkę. Bezpośrednio z boiska wyrzucony został Mateusz Klich, który sfaulował przeciwnika. Trenerzy obu drużyn dokonali w trakcie meczu kilku zmian, wprowadzając na plac gry rezerwowych graczy. Wśród wprowadzonych piłkarzy znaleźli się między innymi Maxence Maisonneuve, Julian Lelieveld czy Dominik Piła.