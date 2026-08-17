Zbliża się 32. edycja "Tańca z gwiazdami". Wybierz swojego faworyta do Kryształowej Kuli

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-08-17 12:27

Jesienią na ekrany telewizorów powraca popularny format taneczny. W sierpniu 2026 roku stacja ujawniła pełną listę uczestników oraz zestawienie par, które zaprezentują się na parkiecie w trzydziestej drugiej odsłonie widowiska. Widzowie już teraz mogą typować swoich głównych faworytów do zwycięstwa.

Historia programu "Taniec z gwiazdami" w polskiej telewizji

Polska adaptacja brytyjskiego przeboju "Strictly Come Dancing" od lat przyciąga przed telewizory ogromną widownię. Zasady opierają się na cotygodniowej rywalizacji duetów złożonych z popularnych osobistości oraz doświadczonych tancerzy w układach latynoamerykańskich i standardowych. Początkowo widowisko emitowała stacja TVN, gdzie w latach 2005–2011 zrealizowano trzynaście sezonów. Historyczne, pierwsze zwycięstwo odnieśli Olivier Janiak i Kamila Kajak, a finał z ich udziałem śledziło ponad siedem milionów osób. Prawa do produkcji przejęła w 2014 roku Telewizja Polsat, w której uczestnicy niezmiennie rywalizują o nagrodę finansową oraz prestiżową statuetkę Kryształowej Kuli.

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Na przestrzeni lat po główne trofeum sięgnęło wielu znanych aktorów, prezenterów i artystów. Poniżej znajduje się kompletne zestawienie triumfatorów dotychczasowych odsłon tanecznego show, obejmujące sezony zrealizowane przez obie stacje telewizyjne.

  1. Olivier Janiak tańczący z Kamilą Kajak
  2. Katarzyna Cichopek w duecie z Marcinem Hakielem
  3. Rafał Mroczek oraz Aneta Piotrowska
  4. Kinga Rusin pod okiem Stefano Terrazzino
  5. Krzysztof Tyniec i partnerująca mu Kamila Kajak
  6. Anna Guzik u boku Łukasza Czarneckiego
  7. Magdalena Walach z Cezarym Olszewskim
  8. Agata Kulesza trenująca ze Stefano Terrazzino
  9. Dorota Gardias wraz z Andrejem Mosejcukiem
  10. Anna Mucha prowadzona przez Rafała Maseraka
  11. Julia Kamińska i jej partner Rafał Maserak
  12. Monika Pyrek w parze z Robertem Rowińskim
  13. Kacper Kuszewski wspólnie z Anną Głogowską
  14. Aneta Zając u boku Stefano Terrazzino
  15. Agnieszka Sienkiewicz tańcząca ze Stefano Terrazzino
  16. Krzysztof Wieszczek pod okiem Agnieszki Kaczorowskiej
  17. Ewelina Lisowska z Tomaszem Barańskim
  18. Anna Karczmarczyk w duecie z Jackiem Jeschke
  19. Robert Wabich oraz Hanna Żudziewicz
  20. Natalia Szroeder prowadzona przez Jana Klimenta
  21. Beata Tadla i partnerujący jej Jan Kliment
  22. Joanna Mazur trenująca z Janem Klimentem
  23. Damian Kordas wraz z Janją Lesar
  24. Edyta Zając wspólnie z Michałem Bartkiewiczem
  25. Piotr Mróz u boku Hanny Żudziewicz
  26. Ilona Krawczyńska tańcząca z Robertem Rowińskim
  27. Anita Sokołowska w parze z Jackiem Jeschke
  28. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz
  29. Maria Jeleniewska pod okiem Jacka Jeschke
  30. Mikołaj "Bagi" Bagiński z Magdaleną Tarnowską
  31. Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz

Izabela Kuna, Mandaryna i Helena Englert wystąpią w 32. edycji "Tańca z gwiazdami"

Widzowie doczekali się do tej pory trzydziestu jeden rozstrzygnięć, a kolejna seria wystartuje na antenie Polsatu w sezonie jesiennym. Dla stacji Zygmunta Solorza będzie to już dziewiętnasta realizacja tego popularnego formatu rozrywkowego. Na parkiecie zaprezentuje się zupełnie nowa grupa znanych osobistości, reprezentujących różne dziedziny show-biznesu.

  1. Aktor Krzysztof Kwiatkowski i tancerka Sara Janicka
  2. Wokalistka Mandaryna w duecie z Krystianem Rzymkiewiczem
  3. Kabareciarz Piotr „Guma” Gumulec u boku Julii Suryś-Stromeckiej
  4. Aktorka Helena Englert oraz Roman Osadchiy
  5. Jasper Sołtysiewicz trenujący z Darią Sytą-Grobelną
  6. Wokalistka Monika Borzym z Michałem Kassinem
  7. Dominik Rupiński pod okiem Estelle François
  8. Sportsmenka Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  9. Kucharz Matteo Brunetti w parze z Izabelą Skierską
  10. Piosenkarka Kaeyra prowadzona przez Kacpra Rutkę
  11. Dominik Smaruj wspólnie z Magdą Tarnowską
  12. Aktorka Izabela Kuna tańcząca z Michałem Bartkiewiczem

Decyzja o tym, do kogo trafi słynna Kryształowa Kula, rozstrzygnie się na przestrzeni najbliższych miesięcy. Rywalizacja o miano najlepszej pary zapowiada się niezwykle interesująco, a fani mogą już wskazywać swoich głównych pretendentów do ostatecznego sukcesu.

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Trzy tancerki na parkiecie show Dancing with the Stars. O uczestnikach 32. edycji programu przeczytasz w serwisie Eska.
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Taniec z gwiazdami