Zbliża się 32. edycja "Tańca z gwiazdami". Wybierz swojego faworyta do Kryształowej Kuli

Historia programu "Taniec z gwiazdami" w polskiej telewizji

Polska adaptacja brytyjskiego przeboju "Strictly Come Dancing" od lat przyciąga przed telewizory ogromną widownię. Zasady opierają się na cotygodniowej rywalizacji duetów złożonych z popularnych osobistości oraz doświadczonych tancerzy w układach latynoamerykańskich i standardowych. Początkowo widowisko emitowała stacja TVN, gdzie w latach 2005–2011 zrealizowano trzynaście sezonów. Historyczne, pierwsze zwycięstwo odnieśli Olivier Janiak i Kamila Kajak, a finał z ich udziałem śledziło ponad siedem milionów osób. Prawa do produkcji przejęła w 2014 roku Telewizja Polsat, w której uczestnicy niezmiennie rywalizują o nagrodę finansową oraz prestiżową statuetkę Kryształowej Kuli.

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Kto zdobył Kryształową Kulę? Wszyscy zwycięzcy "Tańca z gwiazdami"

Na przestrzeni lat po główne trofeum sięgnęło wielu znanych aktorów, prezenterów i artystów. Poniżej znajduje się kompletne zestawienie triumfatorów dotychczasowych odsłon tanecznego show, obejmujące sezony zrealizowane przez obie stacje telewizyjne.

Olivier Janiak tańczący z Kamilą Kajak Katarzyna Cichopek w duecie z Marcinem Hakielem Rafał Mroczek oraz Aneta Piotrowska Kinga Rusin pod okiem Stefano Terrazzino Krzysztof Tyniec i partnerująca mu Kamila Kajak Anna Guzik u boku Łukasza Czarneckiego Magdalena Walach z Cezarym Olszewskim Agata Kulesza trenująca ze Stefano Terrazzino Dorota Gardias wraz z Andrejem Mosejcukiem Anna Mucha prowadzona przez Rafała Maseraka Julia Kamińska i jej partner Rafał Maserak Monika Pyrek w parze z Robertem Rowińskim Kacper Kuszewski wspólnie z Anną Głogowską Aneta Zając u boku Stefano Terrazzino Agnieszka Sienkiewicz tańcząca ze Stefano Terrazzino Krzysztof Wieszczek pod okiem Agnieszki Kaczorowskiej Ewelina Lisowska z Tomaszem Barańskim Anna Karczmarczyk w duecie z Jackiem Jeschke Robert Wabich oraz Hanna Żudziewicz Natalia Szroeder prowadzona przez Jana Klimenta Beata Tadla i partnerujący jej Jan Kliment Joanna Mazur trenująca z Janem Klimentem Damian Kordas wraz z Janją Lesar Edyta Zając wspólnie z Michałem Bartkiewiczem Piotr Mróz u boku Hanny Żudziewicz Ilona Krawczyńska tańcząca z Robertem Rowińskim Anita Sokołowska w parze z Jackiem Jeschke Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz Maria Jeleniewska pod okiem Jacka Jeschke Mikołaj "Bagi" Bagiński z Magdaleną Tarnowską Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz

Izabela Kuna, Mandaryna i Helena Englert wystąpią w 32. edycji "Tańca z gwiazdami"

Widzowie doczekali się do tej pory trzydziestu jeden rozstrzygnięć, a kolejna seria wystartuje na antenie Polsatu w sezonie jesiennym. Dla stacji Zygmunta Solorza będzie to już dziewiętnasta realizacja tego popularnego formatu rozrywkowego. Na parkiecie zaprezentuje się zupełnie nowa grupa znanych osobistości, reprezentujących różne dziedziny show-biznesu.

Aktor Krzysztof Kwiatkowski i tancerka Sara Janicka Wokalistka Mandaryna w duecie z Krystianem Rzymkiewiczem Kabareciarz Piotr „Guma” Gumulec u boku Julii Suryś-Stromeckiej Aktorka Helena Englert oraz Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz trenujący z Darią Sytą-Grobelną Wokalistka Monika Borzym z Michałem Kassinem Dominik Rupiński pod okiem Estelle François Sportsmenka Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Kucharz Matteo Brunetti w parze z Izabelą Skierską Piosenkarka Kaeyra prowadzona przez Kacpra Rutkę Dominik Smaruj wspólnie z Magdą Tarnowską Aktorka Izabela Kuna tańcząca z Michałem Bartkiewiczem

Decyzja o tym, do kogo trafi słynna Kryształowa Kula, rozstrzygnie się na przestrzeni najbliższych miesięcy. Rywalizacja o miano najlepszej pary zapowiada się niezwykle interesująco, a fani mogą już wskazywać swoich głównych pretendentów do ostatecznego sukcesu.

Sonda Kto wygra Taniec z Gwiazdami 32? Wybierz SWOJEGO FAWORYTA Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka Mandaryna i Krystian Rzymkiewicz Piotr „Guma” Gumulec i Julia Suryś-Stromecka Helena Englert i Roman Osadchiy Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna Monika Borzym i Michał Kassin Dominik Rupiński i Estelle François Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko Matteo Brunetti i Izabela Skierska Kaeyra i Kacper Rutka Dominik Smaruj i Magda Tarnowska Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz