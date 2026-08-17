Zbliża się 32. edycja "Tańca z gwiazdami". Wybierz swojego faworyta do Kryształowej Kuli

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Historia programu "Taniec z gwiazdami" w polskiej telewizji
Polska adaptacja brytyjskiego przeboju "Strictly Come Dancing" od lat przyciąga przed telewizory ogromną widownię. Zasady opierają się na cotygodniowej rywalizacji duetów złożonych z popularnych osobistości oraz doświadczonych tancerzy w układach latynoamerykańskich i standardowych. Początkowo widowisko emitowała stacja TVN, gdzie w latach 2005–2011 zrealizowano trzynaście sezonów. Historyczne, pierwsze zwycięstwo odnieśli Olivier Janiak i Kamila Kajak, a finał z ich udziałem śledziło ponad siedem milionów osób. Prawa do produkcji przejęła w 2014 roku Telewizja Polsat, w której uczestnicy niezmiennie rywalizują o nagrodę finansową oraz prestiżową statuetkę Kryształowej Kuli.
Kto zdobył Kryształową Kulę? Wszyscy zwycięzcy "Tańca z gwiazdami"
Na przestrzeni lat po główne trofeum sięgnęło wielu znanych aktorów, prezenterów i artystów. Poniżej znajduje się kompletne zestawienie triumfatorów dotychczasowych odsłon tanecznego show, obejmujące sezony zrealizowane przez obie stacje telewizyjne.
- Olivier Janiak tańczący z Kamilą Kajak
- Katarzyna Cichopek w duecie z Marcinem Hakielem
- Rafał Mroczek oraz Aneta Piotrowska
- Kinga Rusin pod okiem Stefano Terrazzino
- Krzysztof Tyniec i partnerująca mu Kamila Kajak
- Anna Guzik u boku Łukasza Czarneckiego
- Magdalena Walach z Cezarym Olszewskim
- Agata Kulesza trenująca ze Stefano Terrazzino
- Dorota Gardias wraz z Andrejem Mosejcukiem
- Anna Mucha prowadzona przez Rafała Maseraka
- Julia Kamińska i jej partner Rafał Maserak
- Monika Pyrek w parze z Robertem Rowińskim
- Kacper Kuszewski wspólnie z Anną Głogowską
- Aneta Zając u boku Stefano Terrazzino
- Agnieszka Sienkiewicz tańcząca ze Stefano Terrazzino
- Krzysztof Wieszczek pod okiem Agnieszki Kaczorowskiej
- Ewelina Lisowska z Tomaszem Barańskim
- Anna Karczmarczyk w duecie z Jackiem Jeschke
- Robert Wabich oraz Hanna Żudziewicz
- Natalia Szroeder prowadzona przez Jana Klimenta
- Beata Tadla i partnerujący jej Jan Kliment
- Joanna Mazur trenująca z Janem Klimentem
- Damian Kordas wraz z Janją Lesar
- Edyta Zając wspólnie z Michałem Bartkiewiczem
- Piotr Mróz u boku Hanny Żudziewicz
- Ilona Krawczyńska tańcząca z Robertem Rowińskim
- Anita Sokołowska w parze z Jackiem Jeschke
- Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz
- Maria Jeleniewska pod okiem Jacka Jeschke
- Mikołaj "Bagi" Bagiński z Magdaleną Tarnowską
- Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz
Izabela Kuna, Mandaryna i Helena Englert wystąpią w 32. edycji "Tańca z gwiazdami"
Widzowie doczekali się do tej pory trzydziestu jeden rozstrzygnięć, a kolejna seria wystartuje na antenie Polsatu w sezonie jesiennym. Dla stacji Zygmunta Solorza będzie to już dziewiętnasta realizacja tego popularnego formatu rozrywkowego. Na parkiecie zaprezentuje się zupełnie nowa grupa znanych osobistości, reprezentujących różne dziedziny show-biznesu.
- Aktor Krzysztof Kwiatkowski i tancerka Sara Janicka
- Wokalistka Mandaryna w duecie z Krystianem Rzymkiewiczem
- Kabareciarz Piotr „Guma” Gumulec u boku Julii Suryś-Stromeckiej
- Aktorka Helena Englert oraz Roman Osadchiy
- Jasper Sołtysiewicz trenujący z Darią Sytą-Grobelną
- Wokalistka Monika Borzym z Michałem Kassinem
- Dominik Rupiński pod okiem Estelle François
- Sportsmenka Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
- Kucharz Matteo Brunetti w parze z Izabelą Skierską
- Piosenkarka Kaeyra prowadzona przez Kacpra Rutkę
- Dominik Smaruj wspólnie z Magdą Tarnowską
- Aktorka Izabela Kuna tańcząca z Michałem Bartkiewiczem
Decyzja o tym, do kogo trafi słynna Kryształowa Kula, rozstrzygnie się na przestrzeni najbliższych miesięcy. Rywalizacja o miano najlepszej pary zapowiada się niezwykle interesująco, a fani mogą już wskazywać swoich głównych pretendentów do ostatecznego sukcesu.