Sztućce straciły blask? Weź to z kuchennej szafki, a będą błyszczeć jak nowe

Matowe i poczerniałe sztućce to częsty problem, który sprawia, że wyglądają nieestetycznie.

Istnieje jednak zaskakująco prosty i skuteczny domowy sposób, by przywrócić im dawny blask bez szorowania.

Potrzebujesz do tego zaledwie dwóch produktów, które z pewnością masz już w swojej kuchni.

Dlaczego sztućce czernieją?

Z czasem sztućce mogą stracić swój dawny blask. Na ich powierzchni pojawiają się ciemniejsze naloty, przebarwienia albo po prostu charakterystyczne zmatowienie. W przypadku srebrnych i posrebrzanych sztućców głównym winowajcą jest jednak reakcja chemiczna. Srebro reaguje ze związkami siarki obecnymi m.in. w powietrzu, tworząc na powierzchni siarczek srebra. To właśnie on odpowiada za charakterystyczne ciemnienie, a z czasem także utratę połysku. Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku stali nierdzewnej. Jej powierzchnia jest chroniona bardzo cienką warstwą tlenków chromu, która zabezpiecza metal przed korozją. Zabrudzenia, osady z twardej wody, sól, detergenty czy zbyt intensywne szorowanie mogą jednak sprawić, że powierzchnia stanie się matowa i pokryje się przebarwieniami. Znaczenie ma również sposób mycia i przechowywania sztućców. Pozostawianie ich długo mokrych, kontakt z solą lub kwaśnymi produktami, a także niewłaściwe środki czyszczące mogą przyspieszać powstawanie plam i nalotów. Zamiast sięgać po mocne środki czyszczące, można najpierw wypróbować metodę znaną z domowych sposobów.

Składanie serwetek - kieszonka na sztućce

Ten prosty trik sprawi, że twoje sztućce będą lśnić jak nowe

Aby przywrócić sztućcom dawny blask, wystarczy folia aluminiowa oraz soda oczyszczona. Wystarczy wyłożyć miskę lub naczynie folią aluminiową. Następnie włożyć do środka sztućce, które wymagają odświeżenia i posypać sodą oczyszczoną, a całość zalać gorącą wodą. Sztućce powinny być całkowicie zanurzone i mieć kontakt z folią, najlepiej z jej błyszczącą stroną. W praktyce nie trzeba więc szorować sztućców. Po kilku minutach można wyjąć je z kąpieli, dokładnie opłukać pod bieżącą wodą i wytrzeć miękką ściereczką. Połączenie folii aluminiowej, sody i gorącej wody może sprzyjać usuwaniu części ciemnych nalotów z powierzchni sztućców. Zachodzi wówczas reakcja elektrochemiczna, w której aluminium pomaga przekształcać związki odpowiedzialne za charakterystyczne ciemnienie przedmiotów. Czasem efekt widać niemal od razu.

Folia aluminiowa i soda oczyszczona nie są magicznym środkiem na każde zabrudzenie, ale mogą okazać się prostym sposobem na pozbycie się części nieestetycznych nalotów. Co ważne, nie trzeba kupować specjalistycznego preparatu ani poświęcać całego popołudnia na polerowanie.

6