Legia Warszawa zaczyna przygotowania do sezonu. Czy obroni tytuł?

Jak Legia Warszawa przygotowuje się do nowego sezonu?

Koszykarze Legii Warszawa rozpoczynają przygotowania do nadchodzącego sezonu Ekstraklasy, w którym będą dążyć do obrony tytułu mistrza Polski. W pierwszych dwóch tygodniach treningów nie będzie z nimi głównego trenera, Heiko Rannuli, który jest zajęty prowadzeniem reprezentacji Estonii w eliminacjach do Mistrzostw Świata. W jego nieobecność zajęcia poprowadzą asystenci Maciej Jamrozik i Michał Jankowski, wspierani przez Marka Wykurza z Akademii Koszykarskiej Legii.

Kto opuścił drużynę, a kto dołączył?

Z zeszłorocznego składu, który zdobył tytuł mistrza, nie pozostał żaden zagraniczny zawodnik. Z Polaków w drużynie pozostali kapitan Michał Kolenda, Wojciech Tomaszewski i Błażej Czapla. Michał Kolenda nie rozpocznie jeszcze treningów z powodu rehabilitacji po operacji kolana. Wśród zawodników, którzy odeszli, znajduje się Andrzej Pluta, który przeniósł się do Hiszpanii. Aaron Cel, dyrektor sportowy Legii, wyjaśnia:

„Walczyliśmy o kilku zagranicznych zawodników, ale nie mieliśmy argumentów - przede wszystkim sportowych, skoro zdobyli z Legią mistrzostwo, by ich zatrzymać. Zawsze staram się rozmawiać z koszykarzami i ich agentami najpierw o celach i planach sportowych, a potem o finansach. Skoro już w pierwszym etapie Legia nie była dla nich atrakcyjna, to trudno było dalej rozmawiać. W tej sytuacji naszą największa siłą będzie niezmieniony sztab szkoleniowy, który bardzo dobrze ze sobą współpracuje, rozumie się i ma rozdzielone zadania. To nie było takie oczywiste, że wszyscy zostaną, bo nasi asystenci byli rozchwytywani propozycjami.”

Nowe twarze w Legii Warszawa

Do zespołu dołączyli nowi zawodnicy, w tym Michael Christmas i Zach Freemantle, którzy mają wzmocnić drużynę na pozycjach trzy-cztery. Aaron Cel podkreśla: „Budowaliśmy skład z myślą o obronie tytułu, to jasne, ale również o Lidze Mistrzów FIBA, gdzie chcemy zrobić krok do przodu i awansować z grupy. W końcu przełamać złą passę, czyli odnieść zwycięstwo jako gospodarz na Torwarze, bo tam będziemy grali mecze. W rozgrywkach FIBA zawodnicy na pozycjach trzy-cztery są mocni fizycznie i takich szukaliśmy. Cieszę się, że udało się znaleźć takich koszykarzy jak Michael Christmas - silny wysoki obwodowy, mający dobry rzut z dystansu, Zach Freemantle - skrzydłowy na pozycji cztery, który może też występować jako środkowy, legenda dobrej uczelni Xavier, dla którego widzimy dużą rolę czy węgierski środkowy z doświadczeniem w reprezentacji i na parkietach najlepszej ligi w Europie, hiszpańskiej ACB - ocenił Cel zdradzając, że budżet w nowym sezonie będzie delikatnie wyższy niż w poprzednim.”

Plany na najbliższe tygodnie

Po pierwszych treningach w Warszawie, Legia uda się na zgrupowanie do niemieckiego Chemnitz, gdzie rozegra mecze kontrolne z lokalnym zespołem. Po powrocie, zespół weźmie udział w turnieju w Lublinie, a następnie, tydzień przed Superpucharem Polski, podejmie w hali na Bemowie BC Kalev Tallinn. W Superpucharze Polska Legia zmierzy się z Energą Treflem Sopot.

Ambicje na nowy sezon

Aaron Cel podsumowuje swoje podejście do pracy w Legii: „Jestem szczęściarzem, że mam pracę, która mnie cieszy, daje satysfakcję i pozwala funkcjonować w ciszy, co lubię. Jestem wdzięczny prezesowi Legii Jarosławowi Jankowskiemu, że dał mi szansę, że mogę pomagać Legii. Jako zawodnik miałem głód wygrywania, pasję do rywalizacji we krwi i to wszystko pozostało. Teraz mam ambicje, które rosną, by osiągać jak najlepsze wyniki i wygrywać co się da w nowej roli.”

Źródło PAP.