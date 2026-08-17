Iga Świątek wygrała, ale była w szoku. I to po wielkim triumfie

Reprezentantka Polski pokonała Emilianę Arango 6:3, 6:0 w spotkaniu drugiej rundy imprezy rangi WTA 1000 w Cincinnati.

Szybki powrót na kort bezpośrednio po triumfie w Toronto wymagał od tenisistki sporego nakładu sił.

Świątek po meczu zwróciła uwagę na skrajnie różne odczucia z gry w nowym miejscu.

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Iga Świątek w 3. rundzie turnieju. Trudy przenosin do Cincinnati

Polska tenisistka występuje w stanie Ohio jako obrończyni zeszłorocznego trofeum, a do gry przystąpiła niemal od razu po triumfie podczas zawodów w Toronto. Po wygranej w Kanadzie brakowało przestrzeni na odpowiednią regenerację, ponieważ kalendarz wymusił na niej błyskawiczną podróż na terytorium Stanów Zjednoczonych. Od momentu rozegrania finałowego starcia z Jeleną Rybakiną minęło niewiele ponad 48 godzin. Nic dziwnego, że w pierwszej fazie pojedynku drugiej rundy z niżej sklasyfikowaną Emilianą Arango jej ciało mogło przeżywać trudności.

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„Było widać, jak ciężko Iga oddychała. Po prostu organizm jest w szoku” – relacjonowała na antenie Canal+ Sport Klaudia Jans-Ignacik, była reprezentantka Polski, która obecnie zajmuje się komentowaniem spotkań. Diagnoza ta szybko znalazła odzwierciedlenie u samej zwyciężczyni potyczki, która triumfowała pewnie, kończąc mecz wynikiem 6:3, 6:0.

Piłka odbija się nieco wyżej w powietrzu i zachowuje się nieco inaczej. Tym razem wiał inny wiatr niż w Toronto. Było bardziej wilgotno, więc fizycznie ma się zupełnie inne odczucia. Piłka utrzymuje się w powietrzu nieco dłużej, co czasami utrudnia grę, jeśli nie jest się do tego przyzwyczajonym - przyznała Polka, którą za oficjalną stroną WTA cytuje PAP.

Mimo początkowych problemów adaptacyjnych, Raszynianka zachowała pełen spokój i z upływem kolejnych minut coraz pewniej radziła sobie na placu gry.

„Na początku czułam, że muszę przyzwyczaić się do kortu i warunków, żeby złapać swój rytm. Było kilka niecelnych uderzeń lub zagranych trochę za długo, bo piłka leci inaczej niż w Toronto. Później grałam znacznie efektywniej i z gema na gem wiedziałam, co poprawić, żeby popełniać mniej błędów i być bardziej solidną. Pod koniec meczu czułam się naprawdę dobrze” – zaznaczyła wprost.

Teraz była pierwsza rakieta świata zmierzy się z Marią Sakkari w trzeciej rundzie zmagań. Początek tego spotkania zaplanowano na najbliższy poniedziałek, dokładnie o godzinie 17 czasu polskiego.