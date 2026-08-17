Decydujące eliminacje Ligi Mistrzów. Szlagierowe starcie w Stambule

Hitowe starcie w Stambule

We wtorek rozpoczną się decydujące spotkania czwartej rundy kwalifikacji do prestiżowych rozgrywek. Szlagierem tego etapu będzie mecz, w którym Fenerbahce Stambuł podejmie na własnym stadionie Olympique Lyon. Turecki zespół pokonał wcześniej wicemistrza Polski, Górnika Zabrze, a także poradził sobie ze Sturmem Graz Szymona Włodarczyka. Teraz poprzeczka wędruje wyżej, a pierwsze starcie rozpocznie się punktualnie o godzinie 21.00.

W środę do gry przystąpi Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w swoim podstawowym składzie. Zespół zmierzy się w Bukareszcie z pełniącym rolę gospodarza izraelskim Hapoelem Beer Szewa. Początek spotkania zaplanowano na tę samą godzinę co wtorkowe mecze. Zwycięzca tego dwumeczu odniesie wielki sukces, ponieważ awans do fazy ligowej Ligi Mistrzów będzie dla każdego wydarzeniem historycznym.

Kto sprawił największe niespodzianki?

W poprzednich fazach turnieju byliśmy świadkami naprawdę interesujących i zaskakujących rozstrzygnięć. Sabah Baku w doskonałym stylu wyeliminowało duński Aarhus GF, rozgrywając mecze zakończone wynikami 1:2 oraz 4:0. Warto przypomnieć, że Skandynawowie rundę wcześniej pokonali po rzutach karnych mistrza Polski, Lecha Poznań. Najbliższy rywal Azerów również zaliczył w tej edycji imponujące zwycięstwa nad zdecydowanie faworyzowanym przeciwnikiem.

Hapoel Beer Szewa dość nieoczekiwanie wyeliminował Crvenę Zvezdę Belgrad, pewnie triumfując w obu spotkaniach tej rundy 1:0 oraz 2:0. W środę na murawę wybiegną także piłkarze słoweńskiego NK Celje, którzy zmierzą się na wyjeździe ze Slovanem Bratysława. W kadrze słoweńskiego zespołu znajduje się Łukasz Bejger, jednak polski zawodnik leczy obecnie kontuzję. Wszystkie decydujące starcia rewanżowe zaplanowano na 25 i 26 sierpnia bieżącego roku.