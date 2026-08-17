Kalendarz jest bezlitosny dla powrotu do szkół, ale potem zaskakuje. Prawie dwa tygodnie wolnego zimą

Długa przerwa na Boże Narodzenie 2026 przed feriami zimowymi

Obecne wakacje trwają tradycyjnie do 31 sierpnia, a nauka rozpocznie się 1 września. Początek roku szkolnego 2026/2027 nie jest wyjątkowo łaskawy, ponieważ wypada w poniedziałek, wymuszając od razu pełny, pięciodniowy tydzień zajęć. Z opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kalendarza wynika jednak, że później będzie znacznie lepiej. Okres świąt Bożego Narodzenia przyniesie bardzo długą pauzę w nauce. Wigilia (24 grudnia) przypadnie w czwartek, Pierwszy Dzień Świąt (25 grudnia) w piątek, a Drugi Dzień Świąt w sobotę. Wolne potrwa od 23 do 31 grudnia, a ostatnie lekcje odbędą się 22 grudnia. Nowy Rok (1 stycznia), będący dniem wolnym od pracy, wypadnie w piątek. Powrót do szkół nastąpi w poniedziałek, 4 stycznia. Uczniowie zyskają zatem prawie dwa tygodnie wytchnienia. Zaledwie dwa dni później będą mieli kolejną przerwę, związaną ze Świętem Trzech Króli, zaplanowanym na środę (6 stycznia).

Rodzice zyskają dodatkowy dzień wolny. Co mówi Kodeks Pracy o świętach 2026?

Nie tylko młodzi ludzie skorzystają na tak układającym się kalendarzu. Pracujący dorośli też mogą liczyć na benefit, gdyż Drugi Dzień Świąt (26 grudnia) to sobota. Przepisy Kodeksu Pracy jasno określają, że święto ustawowe wypadające w wolną sobotę pomniejsza ogólny wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawcy muszą oddać zatrudnionym inny dzień. Szef rządu, Donald Tusk, zakomunikował już, że w administracji publicznej będzie to poniedziałek, 28 grudnia. Wiele przedsiębiorstw prywatnych podejmuje analogiczne działania. Istnieje także możliwość wskazania przez pracodawcę zupełnie innego terminu w bieżącym okresie rozliczeniowym.