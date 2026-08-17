Kalendarz jest bezlitosny dla powrotu do szkół, ale potem zaskakuje. Prawie dwa tygodnie wolnego zimą

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-08-17 12:42

Jeszcze nie zakończyły się tegoroczne wakacje, a przed nami już dobre informacje dotyczące kolejnych roczników. W roku szkolnym 2026/2027 na uczniów czeka niemal dwutygodniowa przerwa pod koniec 2026 roku. Dodatkowy dzień wolnego pojawi się zaraz po niej. Cieszyć mogą się nie tylko dzieci, ale i dorośli.

Grupa dzieci siedzących na ławce i korzystających ze smartfonów. O przerwach od nauki w szkole przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Bearfotos/ Shutterstock

Długa przerwa na Boże Narodzenie 2026 przed feriami zimowymi

Obecne wakacje trwają tradycyjnie do 31 sierpnia, a nauka rozpocznie się 1 września. Początek roku szkolnego 2026/2027 nie jest wyjątkowo łaskawy, ponieważ wypada w poniedziałek, wymuszając od razu pełny, pięciodniowy tydzień zajęć. Z opublikowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kalendarza wynika jednak, że później będzie znacznie lepiej. Okres świąt Bożego Narodzenia przyniesie bardzo długą pauzę w nauce. Wigilia (24 grudnia) przypadnie w czwartek, Pierwszy Dzień Świąt (25 grudnia) w piątek, a Drugi Dzień Świąt w sobotę. Wolne potrwa od 23 do 31 grudnia, a ostatnie lekcje odbędą się 22 grudnia. Nowy Rok (1 stycznia), będący dniem wolnym od pracy, wypadnie w piątek. Powrót do szkół nastąpi w poniedziałek, 4 stycznia. Uczniowie zyskają zatem prawie dwa tygodnie wytchnienia. Zaledwie dwa dni później będą mieli kolejną przerwę, związaną ze Świętem Trzech Króli, zaplanowanym na środę (6 stycznia).

Przeczytaj także:
Wyprawka szkolna 2026: presja kosztowa słabnie, ale ponad połowa rodziców i tak…

Rodzice zyskają dodatkowy dzień wolny. Co mówi Kodeks Pracy o świętach 2026?

Nie tylko młodzi ludzie skorzystają na tak układającym się kalendarzu. Pracujący dorośli też mogą liczyć na benefit, gdyż Drugi Dzień Świąt (26 grudnia) to sobota. Przepisy Kodeksu Pracy jasno określają, że święto ustawowe wypadające w wolną sobotę pomniejsza ogólny wymiar czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawcy muszą oddać zatrudnionym inny dzień. Szef rządu, Donald Tusk, zakomunikował już, że w administracji publicznej będzie to poniedziałek, 28 grudnia. Wiele przedsiębiorstw prywatnych podejmuje analogiczne działania. Istnieje także możliwość wskazania przez pracodawcę zupełnie innego terminu w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Szokujący początek roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 10 w Starachowicach. Dzieci zaśpiewały " W Dubaju w hotelu, na swoim weselu, będę pijana, bę

Rolki

dni wolne
dni wolne 2026
rok szkolny