Katarzyna Skrzynecka radykalnie zmieniła kolor włosów. Aktorka przeszła metamorfozę do nowej roli

Przed wakacjami Polacy masowo ruszają na zakupy i rezerwują wizyty w salonach urody, pragnąc zachwycać odmienionym wizerunkiem podczas urlopów. Podobnymi nowościami dzieli się ostatnio w sieci Katarzyna Skrzynecka, która wprawiła swoich sympatyków w spore zdumienie. Artystka opublikowała wspólne ujęcia z kolegą z planu, a natychmiast potem wyjaśniła powody tej nieoczekiwanej rewolucji w swoich mediach społecznościowych.

Katarzyna Skrzynecka zrezygnowała z blondu. Teraz zdecydowała się na intensywny burgund

W przeszłości gwiazda już wiele razy eksperymentowała z wizerunkiem, odchodząc od swojego charakterystycznego, jasnego odcienia włosów na rzecz zupełnie nowych pomysłów. Obecnie Katarzyna Skrzynecka prezentuje się całkowicie inaczej i trudno ją rozpoznać na pierwszy rzut oka. W sieci pojawiły się fotki artystki w mocno rzucających się w oczy, burgundowych włosach, które możecie zobaczyć w dołączonej do tego artykułu galerii.

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Gwiazda wcieli się w postać o imieniu Aurelia

Skrzynecka pokazała swoją przemianę w internecie już 23 maja, kiedy wrzuciła na swoje profile fotki zrobione bezpośrednio na planie zdjęciowym. Towarzyszył jej tam kolega po fachu, Dariusz Jakubowski, co wywołało nie tylko lawinę komentarzy na temat nowej fryzury, ale i spekulacji odnośnie do ich nowych ról. Wiadomo już, że 55-latka wcieli się w bohaterkę o imieniu Aurelia, a ta wyrazista, burgundowa fryzura pozostanie z nią wyłącznie na okres trzech miesięcy kręcenia materiału.

"Burgundowo-włosa Aurelia... Zmiana koloru na 3 miesiące na potrzeby filmu. To nie będzie łagodna postać..." - napisała aktorka.

Sonda Podoba Wam się styl Kasi Skrzyneckiej? Uwielbiam panią Kasię, dla mnie to ikona mody i kobieta, która wie, co w życiu jest ważne. Niektóre stylizacje podobają mi się, inne nie. Dla mnie jest zbyt wyzywająca. Jest super, umie podkreślić swoje atuty.