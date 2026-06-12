Od zbuntowanej nastolatki do ikony rocka. Tak wyglądały początki Kasi Kowalskiej

Kasia Kowalska, urodzona w Sulejówku, od najmłodszych lat przejawiała muzyczny talent. Swoje pierwsze kroki stawiała w chórze kościelnym, a jej idolką była Kate Bush. Jako nastolatka, wbrew woli rodziców, pojechała na festiwal w Jarocinie, zarabiając na wyjazd pracą w sklepie mięsnym. Mimo że po liceum próbowała dostać się na polonistykę, jej prawdziwym powołaniem okazała się muzyka. Zanim rozpoczęła solową karierę, współpracowała z takimi zespołami jak Evergreen, Human czy Piersi.

Prawdziwy przełom nastąpił w 1993 roku, kiedy podczas koncertu w warszawskiej "Stodole" została zauważona przez Katarzynę Kanclerz z wytwórni Izabelin Studio. Już rok później, 12 września 1994 roku, na rynku ukazał się jej debiutancki album "Gemini". Płyta okazała się ogromnym sukcesem, pokrywając się podwójną platyną, a single "Wyznanie", "Jak rzecz" czy "Oto ja" stały się hitami. W 1995 roku za utwór "A to, co mam…" artystka zdobyła Grand Prix i Nagrodę Publiczności na festiwalu w Sopocie, ugruntowując swoją pozycję na polskiej scenie muzycznej.

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Nie tylko muzyka. Rola w filmie i występ na Eurowizji

Kariera Kasi Kowalskiej to nie tylko kolejne, doskonale przyjmowane albumy, takie jak platynowe "Czekając na..." czy "Pełna obaw". W 1996 roku artystka reprezentowała Polskę w 41. Konkursie Piosenki Eurowizji w Oslo z utworem "Chcę znać swój grzech…", zajmując ostatecznie 15. miejsce. W tym samym roku jej głos można było usłyszeć w polskiej wersji disneyowskiego filmu "Dzwonnik z Notre Dame", gdzie wykonała poruszającą piosenkę "Modlitwa".

Jednak największym zaskoczeniem dla fanów była jej rola aktorska. W 1997 roku zagrała główną rolę żeńską w filmie Macieja Dutkiewicza "Nocne graffiti", gdzie wcieliła się w postać uzależnionej od narkotyków Moniki. Przez lata swojej działalności artystycznej zdobyła niezliczoną ilość nagród, w tym Fryderyka za debiut roku, Europejską Nagrodę MTV dla najlepszego polskiego wykonawcy oraz liczne Superjedynki.

Charyzma, autentyczność i głos, którego nie da się zapomnieć

Fani pokochali Kasię Kowalską za jej niezwykłą autentyczność i rockową duszę. Jej mocny, charakterystyczny wokal oraz pełne emocji teksty, których często była autorką, trafiały do serc słuchaczy w całej Polsce. Stała się głosem pokolenia lat 90., tworząc utwory, które łączyły w sobie rockową energię z liryczną wrażliwością. Piosenki takie jak "Coś optymistycznego", "Spowiedź" czy "Antidotum" na stałe zapisały się w historii polskiej muzyki. Jej wizerunek silnej, niezależnej kobiety, która nie boi się poruszać w swojej twórczości trudnych tematów, od lat inspiruje i przyciąga kolejne pokolenia odbiorców.

Niezwykła metamorfoza artystki. Zobacz, jak zmieniała się przez lata

Na początku swojej kariery Kasia Kowalska prezentowała wizerunek inspirowany stylem grunge. Jej znakiem rozpoznawczym były długie, ciemne włosy, naturalny wygląd oraz proste, rockowe stylizacje. Z biegiem lat jej wizerunek ewoluował, stając się bardziej dojrzały i elegancki, jednak nigdy nie stracił swojego charakterystycznego pazura. Artystka eksperymentowała z fryzurami i makijażem, ale zawsze pozostawała wierna rockowej estetyce.

Dziś jej styl to połączenie klasycznej elegancji z nowoczesnymi, rockowymi elementami. Mimo upływu trzech dekad na scenie, wokalistka wciąż zachwyca energią i sceniczną charyzmą. Jej przemiana na przestrzeni lat doskonale pokazuje, jak z młodej, zbuntowanej dziewczyny stała się dojrzałą i świadomą siebie ikoną stylu.

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Życie prywatne chroniła przed mediami. Jest mamą dwójki dzieci

Choć jej kariera od początku budziła ogromne zainteresowanie, Kasia Kowalska zawsze starała się chronić swoje życie prywatne. Artystka spełnia się w roli mamy dwójki dzieci. W 1997 roku na świat przyszła jej córka Aleksandra Julia, której ojcem jest muzyk Kostek Joriadis. Z kolei w 2008 roku urodził się jej syn Ignacy, owoc związku z perkusistą Marcinem Ułanowskim. W 2016 roku wokalistka publicznie wyznała, że od lat zmaga się z boreliozą, dzieląc się swoimi doświadczeniami z chorobą.

Co dziś robi Kasia Kowalska? Wciąż jest aktywna na scenie

Kasia Kowalska ani na chwilę nie zwalnia tempa i wciąż jest jedną z najaktywniejszych polskich wokalistek. W 2024 roku wydała singiel "W zakamarkach serc" i wystąpiła podczas jubileuszowego koncertu "30 lat Gemini" w Płocku. Rok 2025 przyniósł jej współpracę z Sanah przy singlu "Kiedy umrę kochanie" oraz zaszczytne odznaczenie Srebrnym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis". Artystka regularnie koncertuje, udowadniając, że jej muzyka wciąż ma ogromną siłę i przyciąga tłumy fanów, a jej pozycja ikony polskiego rocka pozostaje niezachwiana.