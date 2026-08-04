Polscy siatkarze na dobre utknęli w Chinach. Znamy nowy termin powrotu reprezentacji

Michał Chojecki
Michał Chojecki
2026-08-04 12:10

Reprezentacja Polski w siatkówce, po wywalczeniu złotego medalu Ligi Narodów, miała we wtorek wylądować w Warszawie i świętować z fanami. Zamiast uroczystego powitania na lotnisku, drużyna Biało-Czerwonych zmaga się jednak z niespodziewanymi komplikacjami w podróży. Powrót zawodników do kraju opóźni się o co najmniej jeden dzień.

Polscy siatkarze czekający na powrót z Chin. O opóźnionym locie reprezentacji przeczytasz w serwisie Eska.
Autor: Archiwum prywatne

Reprezentacja Polski siatkarzy planowała rozpocząć podróż powrotną z Ningbo do Pekinu w poniedziałek późnym wieczorem czasu miejscowego. Następnie, po przesiadce, zawodnicy mieli udać się do Polski. Według wstępnych założeń samolot z reprezentacją na pokładzie miał dotrzeć na Lotnisko Chopina we wtorek o 7:30. Z myślą o tym wydarzeniu przygotowano m.in. uroczyste powitanie i konferencję prasową z udziałem siatkarzy.

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Z powodu niesprzyjającej aury i burzy nad Ningbo, cała podróż skomplikowała się już na pierwszym etapie. Wylot do stolicy Chin opóźnił się o kilka godzin. Przez te niedogodności podopieczni Nikoli Grbicia dotarli do Pekinu o wiele później niż zakładano i nie zdążyli na lot do Warszawy.

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We wtorkowy ranek na warszawskim lotnisku zebrała się liczna grupa sympatyków Biało-Czerwonych. Fani musieli jednak przełknąć gorzką pigułkę, dowiadując się o problemach komunikacyjnych i faktu, że ich ulubieńcy wciąż przebywają na kontynencie azjatyckim.

Obecnie potwierdzono, że siatkarze z pewnością nie przylecą do Polski we wtorek. Drużyna musiała spędzić dodatkową noc w Pekinie. Polski Związek Piłki Siatkowej przekazał, że część graczy oraz sztabu szkoleniowego wróci do kraju bezpośrednim połączeniem, które powinno wylądować na Okęciu w środę około 7:30.

Bezpośrednio po przylocie zaplanowano spotkanie z przedstawicielami prasy i oficjalne przywitanie zespołu. Uroczystość ma mieć miejsce w hotelu Courtyard by Marriott, znajdującym się przy lotnisku.

W środę rano do kraju powrócą m.in. Tomasz Fornal, Jan Firlej, Maksymilian Granieczny, Szymon Jakubiszak, Marcin Komenda, Jakub Majchrzak, Jakub Nowak, Jakub Popiwczak, Kewin Sasak, Kamil Semeniuk i Aleksander Śliwka.

Pozostała część drużyny, wliczając w to Wilfredo Leona oraz selekcjonera Nikolę Grbicia, wróci z Chin, korzystając z innych połączeń lotniczych.

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