Upalne dni niszczą hortensje. Proste zabiegi uratują krzewy przed uschnięciem

Wysokie temperatury drastycznie osłabiają kondycję hortensji i hamują ich wzrost. Właściwe nawadnianie oraz ściółkowanie gleby stanowią absolutną podstawę ochrony tych krzewów.

tych krzewów. Rośliny wymagają osłony przed bezpośrednim nasłonecznieniem i czasowego wstrzymania nawożenia. Takie działania zapobiegają utracie kwiatostanów i brązowieniu liści.

Wdrożenie kilku podstawowych zasad pielęgnacji pozwala utrzymać doskonały wygląd krzewów przez całe lato.

Jak chronić hortensje przed słońcem? Skuteczne zabezpieczenie krzewów w upały

Gorące dni bardzo negatywnie wpływają na rozwój hortensji. Łacińska nazwa tej rośliny dosłownie tłumaczy się jako naczynie na wodę i doskonale oddaje jej ogromne zapotrzebowanie na wilgoć. Krzewy te rosną najlepiej w kwaśnej i przepuszczalnej ziemi, która skutecznie zatrzymuje wodę. Fale upałów błyskawicznie niszczą te idealne warunki i doprowadzają do drastycznego osłabienia roślin w samym środku okresu kwitnienia. Brak szybkiej interwencji zaszkodzi nie tylko obecnym kwiatom, ale również negatywnie wpłynie na rozwój pąków w kolejnym sezonie.

Właściciele ogrodów muszą działać wielotorowo podczas ekstremalnych temperatur. Priorytetem pozostaje obfite podlewanie krzewów wcześnie rano lub późnym wieczorem, kiedy słońce słabiej operuje. Kolejnym niezbędnym krokiem jest rozsypanie grubej warstwy organicznej wokół korzeni rośliny. Doskonale sprawdzi się tutaj torf, wiórki drewna albo wymieszana skoszona trawa z drobnymi gałązkami. Taki zabieg sprawia, że podłoże znacznie dłużej utrzymuje życiodajną wilgoć. Niedobór wody natychmiast powoduje brązowienie hortensji, masowe opadanie liści i całkowite zahamowanie kwitnienia.

Podczas największych upałów ogrodnicy powinni bezwzględnie zrezygnować z podawania odżywek. Krzewy w tak trudnych warunkach pogodowych całkowicie skupiają swoją energię na przetrwaniu. Dostarczanie w tym czasie dodatkowych nawozów zakłóca naturalne procesy obronne rośliny i przynosi znacznie więcej szkody niż pożytku.

Cieniowanie hortensji w ogrodzie. Co rozstawić wokół krzewów?

Rośliny ozdobne często wymagają fizycznej bariery przed palącymi promieniami słońca. Najlepsze efekty przynosi szybkie zamontowanie specjalnej siatki cieniującej lub naciągnięcie agrowłókniny bezpośrednio nad krzewami. W nagłych sytuacjach ochronę przed poparzeniem liści zapewni nawet zwykły parasol ogrodowy rozłożony obok hortensji. Osłonięcie roślin pozwala uniknąć całkowitego zniszczenia delikatnych kwiatostanów. Po zakończeniu największych upałów warto również przemyśleć przeniesienie tych krzewów w bardziej zacienione miejsca na działce.

Quiz o hortensjach. Sprawdź, czy wiesz o tych kwiatach wszystko, czy jednak musisz pójść na korepetycje z ogrodnictwa Pytanie 1 z 10 Zaczynamy od czegoś łatwego. Hydrangea macrophylla to inaczej: hortensja bukietowa hortensja ogrodowa hortensja pnąca Następne pytanie