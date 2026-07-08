Skolim i różowy helikopter z logo. To jego maszyna? Menadżer zabrał głos

Loty śmigłowcem to nie luksus, lecz sposób na napięty grafik Skolima

Nawet pięć występów dziennie - z takim natężeniem Konrad Skolimowski koncertował jeszcze w czerwcu. Obecnie, w sezonie urlopowym, bywa ich do czterech dziennie. Od początku czerwca aż do końca sierpnia muzyk ma w planach około 160 wydarzeń. W tym czasie będzie dysponował raptem pięcioma wolnymi dniami! Sytuacja bywa ekstremalna - np. 11 lipca Skolim musi zagrać w Mrągowie, Iławie, Grajewie i Ełku. Pokonanie 150 km autem to prawie 2 godziny w trasie. Z pomocą przychodzi wynajęty śmigłowiec, który tę drogę może pokonać w niewiele ponad pół godziny.

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Bez takich rozwiązań wokalista byłby zmuszony rezygnować z części zaplanowanych wydarzeń. Szczegóły dotyczące transportu powietrznego są ustalane przez organizatorów już przy podpisywaniu kontraktów. To oni odpowiadają za wyznaczenie lądowiska i bezpieczny dowóz artysty pod samą scenę.

Dogrywamy szczegóły, co nie jest proste, bo mamy rezerwacje z rocznym, a czasami nawet dwuletnim wyprzedzeniem. Wszystko zależy od możliwości organizatora. To ogromna logistyka. Musimy dopracować całą dokumentację, umowy i zabezpieczenia prawne. Już na etapie podpisywania umowy dogrywamy kwestie logistyczne, na przykład to, czym będziemy jechać. Jeśli helikopterem - to gdzie wylądujemy, czy będzie transport z lądowiska itp. - mówił menadżer Skolima, Wojciech Woner, w rozmowie z Super Expressem.

Kto jest właścicielem śmigłowca, którym lata wokalista?

Ostatnio internet obiegły zdjęcia Skolima pozującego na tle różowego helikoptera z wyraźnym logo wokalisty. Fani zaczęli spekulować o drogim nabytku, ale prawda jest inna. Wojciech Woner, agent piosenkarza, przyznaje, że gwiazda korzysta wyłącznie z usług zewnętrznych podmiotów. Najczęściej wybiera model Robinson R66, znany z lotów VIP. Nowa maszyna tego typu to koszt sięgający nawet 6 mln zł. Menedżer potwierdził Super Expressowi, że muzyk jedynie wynajmuje maszynę, gdy wymusza to terminarz.

Helikopter jest wynajmowany na określone loty - podkreślił menadżer Skolima w wiadomości przesłanej do Super Expressu, rozwiewając wątpliwości w kwestii nowego, różowego śmigłowca.

Wiadomo, że podniebne taksówki sporo kosztują. Skolim przyznał kiedyś, że na transport lotniczy wydaje od 60 do 80 tys. zł w ciągu tygodnia. Jednak w obliczu jego zarobków (od 20 do nawet 100 tys. zł za jeden występ) jest to inwestycja warta swojej ceny. Sam koszt spersonalizowanego oklejenia śmigłowca może wynosić nawet kilkanaście tysięcy złotych.

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