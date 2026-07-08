Reanimacja we Wrocławiu. Policjanci i świadkowie pomogli 20-latkowi

Szybka reakcja policjantów z oddziału prewencji we Wrocławiu

Do zdarzenia doszło 8 lipca 2026 roku, gdy funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu przejeżdżali w kierunku jednego z lokalnych komisariatów. Podczas przemieszczania się mundurowi usłyszeli komunikat na radiostacji o konieczności udzielenia pomocy młodemu mężczyźnie. Ponieważ policjanci znajdowali się zaledwie kilka ulic od wskazanego miejsca, niezwłocznie udali się pod podany adres. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze przejęli prowadzenie czynności ratunkowych wobec 20-latka i kontynuowali je do czasu przyjazdu specjalistycznej pomocy medycznej.

Wykorzystanie sprzętu CPR podczas reanimacji w taksówce

Z dostępnych informacji wynika, że 20-letni mężczyzna stracił przytomność i przestał oddychać podczas jazdy taksówką. Policjanci prowadzący działania ratownicze zdecydowali się wykorzystać worek samorozprężalny wraz z maską CPR, aby poprawić skuteczność podejmowanych kroków. Pierwsze czynności w celu udzielenia pomocy poszkodowanemu podjęli świadkowie obecni na miejscu zdarzenia. Po pewnym czasie do działań dołączył Zespół Ratownictwa Medycznego, który przejął 20-latka i doprowadził do przywrócenia u niego czynności życiowych.

Apel wrocławskich policjantów o reagowanie w sytuacjach zagrożenia

Mundurowi z Wrocławia zwracają uwagę, że w przypadkach zagrożenia zdrowia kluczowe znaczenie ma każda sekunda. Szybka reakcja osób postronnych oraz prawidłowo udzielona pierwsza pomoc mogą znacząco wpłynąć na późniejszy stan osoby poszkodowanej. Funkcjonariusze apelują o natychmiastowe podejmowanie działań w sytuacjach, gdy ktoś potrzebuje pilnej pomocy medycznej. Podkreślają przy tym, że od postawy świadków często zależą dalsze rokowania dotyczące zdrowia i życia osób potrzebujących wsparcia.

Źródło: Policja.pl