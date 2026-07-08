Pościg w Starych Drzewcach. 31-latek uciekał przed policją pod wpływem narkotyków

Policyjny pościg na drodze gruntowej w Starych Drzewcach

Podczas patrolu prowadzonego 6 lipca 2026 roku w miejscowości Stare Drzewce funkcjonariusze zauważyli srebrną skodę. Za kierownicą siedział mężczyzna, o którym mundurowi wiedzieli, że wcześniej stracił prawo jazdy za prowadzenie auta pod wpływem narkotyków. Gdy policjanci dali wyraźne sygnały dźwiękowe oraz świetlne do zatrzymania się, kierujący gwałtownie przyspieszył. Mężczyzna skierował swój pojazd na drogę gruntową i zaczął uciekać przed radiowozem. O prowadzonych działaniach natychmiast poinformowano dyżurnego jednostki we Wschowie, który skierował w ten rejon kolejne patrole wsparcia.

Zatrzymanie 31-letniego mieszkańca gminy Wschowa

W trakcie ucieczki drogą leśną w samochodzie 31-latka doszło do uszkodzenia przedniej opony, co uniemożliwiło dalszą jazdę. Kierowca porzucił auto i kontynuował ucieczkę pieszo, jednak po krótkim pościgu został ujęty przez policjantów. Podczas kontroli mundurowi ustalili, że mieszkaniec gminy Wschowa był trzeźwy, ale test na obecność środków odurzających dał wynik pozytywny. Od zatrzymanego pobrano krew, aby dokładnie określić stężenie substancji zakazanych w jego organizmie. Mężczyzna będzie teraz odpowiadał przed sądem za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, a także za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków i bez wymaganych uprawnień.

Źródło: Policja.pl