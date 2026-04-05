Karolina Skiba oburzona zawartością koszyczków wielkanocnych. Użyła bardzo ostrych słów

Karolina Skiba krytykuje wielkanocne zwyczaje Polaków

Okres świąteczny to tradycyjnie czas, gdy znane osobistości chętnie prezentują w sieci swoje uroczyste kreacje oraz zawartość przygotowanych święconek. W tym gronie znalazła się również żona lidera zespołu Big Cyc, jednak Karolina Skiba zdecydowała się na znacznie odważniejszy krok. Oprócz pochwalenia się wiosennym ubiorem, zamieściła w sieci dosadny wpis, który błyskawicznie podzielił obserwujących ją internautów.

Żona Krzysztofa Skiby schudła 17 kilogramów i szokuje wyznaniem

Partnerka życiowa popularnego muzyka od dłuższego czasu wzbudza zainteresowanie za sprawą widocznej utraty wagi. Dzięki rygorystycznej diecie udało jej się pozbyć aż 17 kilogramów, czym regularnie dzieli się na swoich profilach w mediach społecznościowych. Na najnowszych fotografiach zaprezentowała się w zwiewnej, jasnej kreacji, mocno akcentującej smukłą figurę i dodającej jej wyraźnej pewności siebie.

Tym razem to jednak nie metamorfoza sylwetki stała się powodem do ożywionych internetowych dyskusji. Prawdziwe kontrowersje wzbudziły jej przemyślenia dotyczące tradycyjnego święcenia pokarmów. Celebrytka wyznała, że corocznie bije się z myślami, czy w ogóle brać udział w tym obrzędzie, ponieważ największy problem sprawia jej widok wyrobów mięsnych w koszykach innych wiernych.

Kobieta zaznaczyła otwarcie, że choć nie utożsamia się z żadnym konkretnym wyznaniem religijnym, jej codziennymi drogowskazami pozostają empatia oraz współczucie. Właśnie z tego powodu postanowiła całkowicie zrezygnować z klasycznych wędlin i przygotowała święconkę opartą wyłącznie na produktach roślinnych. Według żony wokalisty autentyczna miłość do bliźnich i troska o słabszych muszą znajdować odzwierciedlenie w zwykłych, codziennych decyzjach konsumenckich.

Najbardziej bezkompromisowe stwierdzenia pojawiły się w samym podsumowaniu jej obszernego wpisu. Żona artysty wprost oceniła, że umieszczanie jedzenia pochodzenia zwierzęcego w święconce całkowicie kłóci się z fundamentalnym przesłaniem miłości, co natychmiast wywołało falę reakcji. Część komentujących gratulowała jej odwagi i spójności poglądów, podczas gdy reszta oskarżyła ją o celowe i niepotrzebne atakowanie polskiej tradycji.

Dyskusja w wirtualnej przestrzeni błyskawicznie przybrała na sile. Zwolennicy chwalą jej bezkompromisowość i odwagę do głoszenia niepopularnych tez, podczas gdy krytycy twierdzą, że mocno przekroczyła granice dobrego smaku. Niezależnie od poglądów, świąteczna publikacja celebrytki z pewnością osiągnęła swój cel, zmuszając setki osób do żarliwej polemiki w komentarzach.

„Jak obchodzimy święta, mówi o nas więcej niż o tradycji. Choć nie jestem chrześcijanką, najbliżej mi do buddyzmu i po prostu bycia dobrym człowiekiem, to noszę w sobie miłość i empatię oraz kieruję się wartościami, które wielu z Was zna dobrze - miłością, współczuciem i troską o słabszych. Zastanawiałam się, czy w tym roku iść ze święconką, bo ten wysyp kiełbas mnie zawsze dobija, ale dla mojej ś. P. Babci Teresy zawsze było to ważne i przygotowałam kolejny rok z rzędu w 100% roślinną święconkę (z pomocą @majne_szwajne i @bezmiesnymiesny ) wybierając życie zamiast cierpienia. Wiele osób wierzących łączy wiarę z miłością, ale tylko na papierze... m4rtwe ciała w koszyczkach nie ukazują miłości. Świętujmy z szacunkiem dla wszystkich istot - niezależnie od wyznania - czytamy we wpisie Karoliny.”