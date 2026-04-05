Robert Lewandowski blisko historycznej dziesiątki. Czy dorówna legendom Barcelony?

Ile bramek Lewandowski ma w Barcelonie?

Robert Lewandowski do osiągnięcia 118 bramek potrzebował 185 rozegranych meczów w barwach FC Barcelony. Polak ma przed sobą wyzwanie, aby awansować w historycznej klasyfikacji strzelców. Jest to cel, który stawia go w jednym rzędzie z największymi postaciami w historii katalońskiego klubu.

Wśród zawodników, których może wyprzedzić, znajduje się Josep Escola, który zdobył 120 goli w 191 występach, a także Carles Rexach i Patrick Kluivert, którzy mają na koncie po 122 trafienia. Każdy z nich rozegrał znacznie więcej spotkań niż polski napastnik, odpowiednio 450 i 257. Dalszymi celami są Mariano Martin ze 129 bramkami w 144 meczach, oraz Rivaldo i Samuel Eto, którzy zdobyli po 130 goli, rozgrywając kolejno 235 i 199 spotkań. Wszystkie te nazwiska to legendy klubu, co podkreśla skalę wyzwania stojącego przed Lewandowskim i wagę jego dotychczasowych osiągnięć. Bezkonkurencyjnym liderem klasyfikacji pozostaje Leo Messi, który przez lata strzelił aż 672 bramki, ustanawiając trudny do pobicia rekord.

Lewandowski pod wodzą Hansiego Flicka. Rola w drużynie

Od czasu przyjścia trenera Hansiego Flicka do Barcelony, Robert Lewandowski jest absolutnie najlepszym strzelcem drużyny. Polak zdobył 59 bramek w 88 meczach, co świadczy o jego niezmiennej skuteczności i kluczowej roli w ofensywie zespołu. Ma o sześć trafień więcej niż Raphinha, który w najbliższym czasie będzie pauzował z powodu kontuzji. To tylko podkreśla jego dominację w statystykach strzeleckich.

Listę pięciu najlepszych snajperów za kadencji niemieckiego szkoleniowca uzupełniają Lamine Yamal z 39 bramkami, Ferran z 35 trafieniami oraz Dani Olmo z 20 golami. Ostatni instynktownie strzelony gol Lewandowskiego, w połączeniu z porażką Realu Madryt na Majorce 1:2, zapewnił Katalończykom siedem punktów przewagi w tabeli ligowej. Statystycy podkreślają, że dotychczas nikt nie zaprzepaścił szansy na mistrzostwo Hiszpanii, mając tak znaczną zaliczkę punktową na osiem kolejek przed zakończeniem rozgrywek, co stawia Barcelonę w komfortowej sytuacji.

Jakie wyzwania stoją przed FC Barceloną?

W końcowej fazie rozgrywek La Liga Barcelona ma przed sobą osiem meczów. Cztery z nich rozegra na własnym stadionie: zmierzy się z RCD Espanyol, Celtą, Realem Madryt i Betisem. Pozostałe cztery spotkania to wyjazdy do Getafe, Osasuny, Alaves i Valencii. Kalendarz rozgrywek jest wymagający, ale zespół Flicka ma solidną przewagę punktową, co pozwala na strategiczne zarządzanie siłami.

Ponadto, drużyna Flicka nadal aktywnie uczestniczy w europejskich pucharach, co jest kluczowym celem na ten sezon. Zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, gdzie jej przeciwnikiem będzie Atletico Madryt. To samo Atletico wcześniej wyeliminowało Blaugranę z wyścigu po Puchar Króla, co zapowiada zacięte i emocjonujące starcie w europejskiej elicie i dodaje pikanterii rywalizacji.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.