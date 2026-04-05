Jerdy Schouten kontuzjowany. Co to oznacza dla reprezentacji Holandii?

Uraz Jerdy'ego Schoutena: diagnoza i powrót

29-letni Jerdy Schouten doznał urazu w drugiej połowie spotkania ligowego. Moment kontuzji miał miejsce podczas meczu PSV Eindhoven z Utrechtem, w którym jego drużyna zwyciężyła 4:3. Zawodnik został wówczas zniesiony z boiska na noszach, co od razu sugerowało poważniejszy problem zdrowotny. Pierwsze doniesienia wskazywały na poważne uszkodzenie, wymagające dalszych badań lekarskich. Sytuacja ta natychmiast wzbudziła obawy o jego dalsze występy.

Klub PSV Eindhoven oficjalnie potwierdził diagnozę po przeprowadzonych w niedzielę badaniach. Wyniki jednoznacznie wskazały na uszkodzenie więzadła krzyżowego w kolanie. Taki rodzaj kontuzji wymaga interwencji chirurgicznej, a operacja jest niezbędna do pełnego wyleczenia. Szacuje się, że powrót do pełnej sprawności sportowej w takich przypadkach zajmuje od sześciu do dziewięciu miesięcy. Oznacza to długą przerwę w karierze pomocnika.

Ile meczów Jerdy Schouten opuści?

W obecnym sezonie Jerdy Schouten był kluczowym zawodnikiem swojego zespołu. Łącznie zaliczył 40 występów dla PSV Eindhoven we wszystkich rozgrywkach, potwierdzając swoją wartość. Aż 28 z tych meczów rozegrał w lidze, będąc filarem środka pola. Jego regularna obecność na boisku miała duży wpływ na wyniki drużyny, która osiągała bardzo dobre rezultaty. Pomocnik pokazał się z bardzo dobrej strony pod względem formy.

W barwach reprezentacji Holandii Schouten zadebiutował w 2022 roku i od tego czasu wystąpił w 17 spotkaniach. Jego obecność w kadrze była coraz bardziej zauważalna, a zawodnik stawał się ważnym ogniwem w planach selekcjonera. Zagrał również w końcówce listopadowego meczu z Polską, który zakończył się remisem 1:1 w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Teraz jego plany związane z mundialem muszą zostać odłożone.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.