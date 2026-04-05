"Cafe Fogg" w Wielkanoc. Kto wystąpi w koncercie TVP? O której i gdzie oglądać?

Wielkanocne widowisko "Cafe Fogg" w Telewizji Polskiej

Wielkanocny okres w 2026 roku zostanie uświetniony przez specjalne wydarzenie muzyczne przygotowane przez publicznego nadawcę. Nazwa "Cafe Fogg" nawiązuje bezpośrednio do pierwszego lokalu gastronomicznego otwartego przez Mieczysława Fogga w zniszczonej stolicy tuż po wojnie. Ten legendarny wokalista zapisał się w historii jako twórca łączący czasy Drugiej Rzeczypospolitej, okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz współczesnej Polski. W roli gospodarza wieczoru wystąpi Michał Fogg. Prawnuk wybitnego pieśniarza poprowadzi widowisko będące muzycznym podziękowaniem za dorobek artystyczny jego wybitnego przodka.

ZOBACZ TAKŻE: Polska dostała najlepszą pozycję w półfinale Eurowizji. Alicja Szemplińska ma pewny awans do finału?

Alicja Szemplińska po wygranej w preselekcjach do Eurowizji 2026

Gwiazdy polskiej sceny i kultowe przeboje. Kto zaśpiewa hity Mieczysława Fogga?

Telewizyjna publiczność będzie miała okazję przypomnieć sobie najbardziej znane kompozycje z repertuaru wybitnego warszawskiego barda. Na liście wykonywanych szlagierów znalazły się utwory takie jak "Tango Milonga", "Jesienne róże", "Upić się warto", "W małym kinie" oraz słynna "Ostatnia niedziela". Artyści zaprezentują także nowe interpretacje piosenek "Tango Notturno", "Bo to się zwykle tak zaczyna", "Piosenka o mojej Warszawie", "Serce matki, a ja sobie gram na gramofonie", a całość dopełni melancholijne "Już nigdy". Z repertuarem mistrza zmierzy się plejada znakomitych wokalistów. Przed mikrofonem staną:

Sława Przybylska

Alicja Majewska występująca wspólnie z Włodzimierzem Korczem

Anna Maria Jopek

Alicja Szemplińska

Anna Karwan

Ralph Kamiński

Andrzej Piaseczny

Czesław Mozil

Janusz Radek

Marcin Sójka

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewni profesjonalna orkiestra kierowana przez Adama Sztabę, który podjął się również stworzenia zupełnie nowych aranżacji wszystkich zaprezentowanych tego wieczoru utworów. Ważnym punktem programu będą również formy humorystyczne silnie związane z dawną działalnością sceniczną artysty. Za rozrywkową część widowiska i odtworzenie dawnych skeczy odpowiedzą popularni polscy aktorzy telewizyjni oraz teatralni. Na ekranie zaprezentują się:

Marian Opania

Piotr Gąsowski

Mikołaj Roznerski

Piotr Pręgowski

Andrzej Nejman

Sławomir Orzechowski

Andrzej Mastalerz

Gdzie i kiedy oglądać telewizyjny koncert "Cafe Fogg"? Daty i godziny transmisji w TVP2

Telewizyjna premiera tego muzycznego hołdu została zaplanowana na okres nadchodzących świąt. Widzowie będą mogli śledzić występy w wielkanocną niedzielę 5 kwietnia 2026 roku za pośrednictwem drugiego kanału Telewizji Polskiej. Początek transmisji wyznaczono dokładnie na godzinę 20:25. Całe wydarzenie zostało przygotowane jako dwuczęściowy spektakl telewizyjny, a jego druga odsłona rozpocznie się równo o godzinie 21:25.