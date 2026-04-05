Joanna Racewicz pokazała zdjęcie z nowym partnerem. Dziennikarka chroni jego tożsamość

Joanna Racewicz znów zakochana
Znana prezenterka telewizyjna od wielu lat niezwykle rygorystycznie pilnuje swoich spraw osobistych. Jej mąż Paweł Janeczek zginął tragicznie podczas katastrofy smoleńskiej, a od tamtego czasu gwiazda praktycznie nie opowiada o swoich relacjach damsko-męskich. Z tego powodu świąteczna publikacja wywołała ogromne poruszenie wśród oddanych fanów.
Zdjęcie Joanny Racewicz z partnerem wywołało poruszenie
Minione święta wielkanocne przyniosły niespodziewany przełom. Joanna Racewicz zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych fotografię z tradycyjną święconką i złożyła internautom okolicznościowe życzenia. Prawdziwą sensację wywołało jednak kolejne udostępnione przez nią ujęcie.
Wielkanocy, co przychodzinie przez otwarte drzwi, ale szczelinę.Przez pękniętą na pół potężną skalę -tam, gdzie rozpada się coś ważnego.Pustka, smutek, żal, strach. I śmierć.
Niech wydarzy się Zmartwychwstanie.W spojrzeniu, które przestaje uciekać,w wypowiedzianych wreszcie słowach,w decyzji, że już nie będziesz się bać.W utuleniu siebie i tych, których kochasz.
Bo Wielkanoc najpełniej pokazuje,że życie może się zdarzyć tylko tam,gdzie wcześniej była zgoda na ciemność.
Dajmy więc sobie:
🌿Odwagę, żeby zobaczyć pęknięcia.
🌿Czułość, żeby ich nie zasłaniać.
🌿Obecność, nawet jeśli tylko własną.
🌿Nadzieję, która się nie kończy.
🌿Miłość, wystarczająco mocną,by przetrwać noc. Aż do świtu.
Jeśli więc czujesz dziś pustkęniech będzie jak skalna grota -nie końcem, ale miejscem,z którego zaczęło się światło.
SpokojuJ. ❤️ - czytamy we wpisie dziennikarki.
Udostępniony kadr ukazuje prezenterkę w towarzystwie nieznanego mężczyzny. Autor fotografii uchwycił go od tyłu, co pozwala Joannie Racewicz zachować tożsamość ukochanego w ścisłej tajemnicy. Komentujący natychmiast zwrócili uwagę na ten szczegół i zgodnie stwierdzili obecność bardzo bliskiej osoby u boku gwiazdy telewizji.
Prezenterka nie zdradziła absolutnie żadnych dodatkowych informacji na temat swojego nowego związku. Samo udostępnienie takiego materiału stanowi jednak jasny dowód na poważne zmiany w jej życiu uczuciowym. Zastosowany przez dziennikarkę sposób prezentacji partnera udowadnia konsekwentne wyznaczanie granic oraz dbałość o sferę prywatną. Przyszłość pokaże ewentualne plany dotyczące oficjalnego przedstawienia wybranka.
