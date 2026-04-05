Mariano Navone zdobywa pierwszy tytuł ATP. Co oznacza triumf Argentyńczyka w Bukareszcie?

Historyczne zwycięstwo Mariano Navone w ATP Bukareszt

Dla 25-letniego Mariano Navone, zajmującego 60. pozycję w rankingu ATP przed turniejem, finał w Bukareszcie był trzecim w jego karierze i drugim na rumuńskich kortach. Poprzednie próby zdobycia tytułu zakończyły się porażką, w tym finał sprzed dwóch lat, gdzie uległ Martonowi Fucsovicsowi. Tym razem Argentyńczyk udowodnił swoją wyższość, zdobywając upragnione trofeum.

W niedzielnym finale Navone zmierzył się z hiszpańskim kwalifikantem Danielem Meridą, który wcześniej w półfinale niespodziewanie pokonał wspomnianego Węgra Fucsovicsa. Spotkanie to było pełne emocji i zaciętej walki o każdy punkt, a Argentyńczyk potrzebował trzech meczboli, aby ostatecznie rozstrzygnąć pojedynek na swoją korzyść i przypieczętować zwycięstwo.

Jak wynik finału wpływa na ranking Navone'a?

Mecz o tytuł zakończył się wynikiem 6:2, 4:6, 7:5 na korzyść Navone'a, potwierdzając jego determinację i umiejętności na kortach ziemnych. Drugi set był szczególnie dramatyczny, oferując kibicom tenisowym aż siedem przełamań serwisów, co świadczyło o niestabilności serwisu obu zawodników w tej fazie gry i ogromnej presji.

Dzięki temu triumfowi Mariano Navone znacząco awansuje w światowym rankingu ATP, przesuwając się o 18 pozycji. Oczekuje się, że w poniedziałek powróci do pierwszej pięćdziesiątki światowej listy po raz pierwszy od lutego 2025 roku, co jest kolejnym znaczącym kamieniem milowym w jego dynamicznie rozwijającej się karierze tenisowej.

Artykuł i zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję (AI). Pamiętaj, że sztuczna inteligencja może popełniać błędy! Sprawdź ważne informacje.