Zatrzymanie w Suwałkach. W bagażniku volkswagena ukrył ponad 17 kg narkotyków

Akcja policji w Suwałkach. Narkotyki schowane w mieszkaniu

Działania suwalskich kryminalnych miały swój początek na jednej z ulic miasta, gdzie funkcjonariusze zatrzymali 39-letniego mieszkańca. Policjanci mieli uzasadnione podejrzenia, że mężczyzna może być w posiadaniu nielegalnych substancji, co szybko znalazło swoje potwierdzenie. Podczas przeszukania jego mieszkania, w szafkach i na półkach, policjanci natrafili na foliowe woreczki zawierające sproszkowane i skrystalizowane substancje. Wstępne testy wykazały, że zabezpieczono ponad 100 gramów amfetaminy oraz tak zwanego kryształu, co stanowiło dopiero początek odkryć w tej sprawie.

Ponad 17 kg haszyszu ukryte w bagażniku Volkswagena

Kluczowe dla sprawy okazały się kluczyki do samochodu znalezione przy zatrzymanym 39-latku. Policjanci szybko ustalili, gdzie zaparkowany jest należący do niego Volkswagen i przystąpili do jego przeszukania. W bagażniku pojazdu funkcjonariusze odkryli sportową torbę, która skrywała prawdziwy narkotykowy magazyn. W jej wnętrzu znajdowało się dwanaście sprasowanych paczek z brązową, plastyczną substancją, którą narkotestery zidentyfikowały jako haszysz. W sumie policja zabezpieczyła ponad 17 kilogramów narkotyków, które trafiły do dalszych badań laboratoryjnych.

Zarzuty i tymczasowy areszt dla mieszkańca Suwałk

Po nocy spędzonej w policyjnej celi, aresztowany za posiadanie narkotyków 39-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Suwałkach. Tam usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych, co stanowi poważne przestępstwo. Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu najsurowszego środka zapobiegawczego. Mieszkaniec Suwałk najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie, oczekując na dalszy przebieg postępowania. Zgodnie z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl