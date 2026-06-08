Akcja policji z Radomska. Wyłudzili blisko 4 miliony złotych

Skoordynowana akcja policji z Radomska. Zatrzymania na Mazowszu

Do zatrzymania sześciu osób doszło 1 czerwca 2026 roku w wyniku szeroko zakrojonej akcji przeprowadzonej na terenie województwa mazowieckiego. Działania były efektem wielomiesięcznej pracy operacyjnej policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Powiatowej Policji w Radomsku. Funkcjonariusze jednocześnie weszli do kilku mieszkań i pomieszczeń gospodarczych, gdzie oprócz zatrzymania podejrzanych, przeprowadzili szczegółowe przeszukania. W trakcie czynności zabezpieczono obszerną dokumentację oraz inne przedmioty, które według śledczych mogą stanowić kluczowe dowody w sprawie.

Straty na blisko 4 miliony złotych. Na czym polegał proceder?

Z ustaleń śledczych wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała na szkodę jednego z przedsiębiorstw, czerpiąc z nielegalnego procederu ogromne korzyści majątkowe. Wstępnie oszacowano, że wyrządzona przez grupę szkoda sięga blisko 4 milionów złotych, co czyni to śledztwo jednym z poważniejszych w regionie. Wśród zatrzymanych znalazły się trzy kobiety i trzej mężczyźni, których wiek waha się od 35 do 71 lat, co pokazuje zróżnicowany charakter grupy. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na powiązanie tych konkretnych osób z działalnością przestępczą i przygotowanie podstaw do przedstawienia im zarzutów.

Poważne zarzuty i groźba 25 lat więzienia

Wszystkie zatrzymane osoby zostały przewiezione do Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie usłyszały zarzuty. Trzem osobom prokurator zarzucił kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, podczas gdy pozostała trójka odpowie za udział w jej strukturach. Dodatkowo wszyscy podejrzani odpowiedzą za liczne przestępstwa gospodarcze i skarbowe, które były przedmiotem śledztwa. Prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec całej szóstki środków zapobiegawczych w postaci dozoru policyjnego, poręczeń majątkowych i zakazu opuszczania kraju. Za najcięższe z zarzucanych czynów, zwłaszcza za kierowanie grupą przestępczą, kodeks karny przewiduje karę nawet do 25 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl