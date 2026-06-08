Przemysław Czarnek kibicował Mai Chwalińskiej w aucie. W sieci wybuchła awantura i posypały się gromy

Ostatni mecz Mai Chwalińskiej na paryskich kortach rozgrzał polskich kibiców do czerwoności, jednak wpis znanego posła spotkał się ze skrajnie negatywnym odbiorem internautów.

Fotografia Przemysława Czarnka śledzącego sportowe zmagania na ekranie telefonu w jadącym aucie wywołała ogromne poruszenie i dyskusję w mediach społecznościowych.

Sprawdź, dlaczego zachowanie byłego ministra edukacji zostało tak surowo ocenione przez użytkowników i co dokładnie mu zarzucano.

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Przemysław Czarnek w ogniu krytyki po meczu Mai Chwalińskiej

Sportowe zmagania naszej reprezentantki w decydującym starciu paryskiego turnieju śledziła cała Polska, a głos w tej sprawie postanowił zabrać również były szef resortu edukacji. Przemysław Czarnek zamieścił na platformie X fotografię ze swojej podróży, na której widać, jak siedząc na tylnej kanapie auta, spogląda na transmisję w telefonie komórkowym. Do udostępnionego materiału dołączył bardzo krótki komunikat, w którym poinformował: „W drodze kibicujemy Mai Chwalińskiej”.

Odpowiedź społeczności internetowej nadeszła błyskawicznie i była dla polityka niezwykle surowa. Komentujący masowo oskarżyli parlamentarzystę o nieszczerość, traktując jego publikację jako tani chwyt wizerunkowy i działanie pod publiczkę. Pod opublikowanym zdjęciem momentalnie wywiązała się bardzo ostra dyskusja, w której zarzuty o dwulicowość bezpośrednio przeplatały się z licznymi, wulgarnymi wręcz opiniami zbulwersowanych użytkowników.

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„Ogrzać się trzeba… w blasku Mai” - skomentował uszczypliwie jeden z internautów. „Najważniejsze jest to, że kibicowanie nie jest robione pod publikę! Całkiem przypadkiem ktoś zrobił zdjęcie w tym przypadku” - wtórował z nutą ironii kolejny użytkownik. „Teraz wielki kibic. Ahh, wy politycy, obrzydzenie na samą myśl” - napisała wprost inna osoba w komentarzu pod wpisem. „Ciekawe, co Ty, Panie Czarnek, wiesz o tenisie. Niedzielny kibic” - bezlitośnie wypunktował byłego ministra kolejny oburzony obserwator.

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Niektórzy użytkownicy poszli w swoich ocenach o krok dalej, bezpośrednio łącząc polityczne wsparcie z ostateczną porażką naszej zawodniczki na korcie. „Już wiem, czemu przegrała. Pan po prostu każdemu Polakowi przynosi pecha” - ocenił surowo jeden z internautów. „Przynosisz jej pecha” - dodała krótko inna osoba w sekcji komentarzy.

Maja Chwalińska z historycznym sukcesem na French Open

Niezależnie od politycznej burzy w internecie, wybitne osiągnięcia naszej reprezentantki na paryskich kortach mają ogromny, historyczny wymiar sportowy. Chociaż Maja Chwalińska musiała ostatecznie uznać wyższość Mirry Andriejewej i uległa Rosjance (3:6, 2:6), jej piękna przygoda i tak zapisała się w tenisowych annałach. Polka przeszła przez trwający od połowy maja morderczy maraton dziesięciu spotkań i jako pierwsza w historii zawodniczka z kwalifikacji zameldowała się w wielkim finale, całkowicie odmieniając tym samym bieg swojej dotychczasowej kariery.

Podczas finałowego starcia paryskie trybuny wypełniły się polskimi barwami, a publiczność głośno, skandując imię zawodniczki, dopingowała naszą rodaczkę. Mimo że ostatecznie triumfowała dziewiętnastoletnia rywalka, dwudziestoczteroletnia reprezentantka Polski udowodniła wszystkim swoją przynależność do absolutnej światowej elity. Ten fantastyczny wynik w turnieju zagwarantował jej potężny skok w poniedziałkowym zestawieniu rankingu WTA, windując ją na najwyższą w życiu, dwudziestą pierwszą pozycję.

W drodze kibicujemy Mai Chwalińskiej. 🇵🇱🎾 pic.twitter.com/hKVwoAuZ79— Przemysław Czarnek (@CzarnekP) June 6, 2026