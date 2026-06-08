Zatrzymanie w Łęczycy. 23-latek oszukiwał seniorów metodą na policjanta

Zatrzymanie oszusta w Łęczycy. 23-latek wpadł na gorącym uczynku

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi wpadli na trop mężczyzny zaangażowanego w oszustwa na seniorów. Policjanci ustalili, że 23-latek, pełniący w grupie przestępczej funkcję „odbieraka”, porusza się samochodem marki Ford Fiesta. Zgodnie z zebranymi informacjami, miał on pojawić się 3 czerwca 2026 roku na terenie Łęczycy. Właśnie tego dnia, w wyniku sprawnie przeprowadzonej akcji i współpracy z policjantami z Poddębic i Łęczycy, mężczyzna został zatrzymany na jednym z łęczyckich parkingów. Podczas przeszukania jego oraz pojazdu, policja znalazła gotówkę, którą 23-latek chwilę wcześniej odebrał od oszukanych osób starszych.

Działał w kilku powiatach. Wyłudził ponad 60 tysięcy złotych

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje na udział 23-latka w zorganizowanym procederze przestępczym. Mężczyzna działał na terenie co najmniej kilku powiatów województwa łódzkiego, w tym poddębickiego, pabianickiego i łęczyckiego. Jego ofiarami padali głównie seniorzy, którzy w wyniku oszustw stracili łącznie ponad 60 tysięcy złotych. To jednak nie wszystko, ponieważ zatrzymany usiłował wyłudzić od kolejnych osób blisko 40 tysięcy złotych, na szczęście bezskutecznie. Sprawa jest rozwojowa, a policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań osób powiązanych z tą grupą przestępczą.

Poważne zarzuty i areszt. Mężczyźnie grozi nawet 20 lat więzienia

Po zatrzymaniu 23-latek został przewieziony do Prokuratury Rejonowej w Poddębicach. Tam usłyszał poważne zarzuty, które obejmują dokonanie oszustw, usiłowanie oszustw oraz kluczowy zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Na wniosek prokuratora, sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Mężczyzna spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie, oczekując na dalszy przebieg postępowania. Zgodnie z obowiązującym prawem, grozi mu kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.

Policja apeluje o czujność. Jak nie dać się oszukać „na policjanta”?

Funkcjonariusze po raz kolejny apelują o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych z nieznajomymi. Nigdy nie należy informować nikogo o posiadanych oszczędnościach, stanie konta czy danych do logowania w bankowości internetowej. Przestępcy często podszywają się pod członków rodziny lub właśnie policjantów, aby wzbudzić zaufanie i wyłudzić pieniądze. Należy pamiętać, że funkcjonariusze Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie i nigdy nie proszą o przekazanie gotówki lub wykonanie przelewu na wskazane konto. W przypadku otrzymania podejrzanego telefonu należy natychmiast się rozłączyć i powiadomić policję dzwoniąc na numer alarmowy 112.

Źródło: Policja.pl