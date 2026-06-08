Małgorzata i Paweł Królikowscy mają trzech synów. 19-letni Ksawery nie poszedł w ich ślady

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-06-08 12:19

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wspólnie z nieżyjącym już mężem, Pawłem Królikowskim, zbudowała dużą i kochającą się rodzinę. Dziś jej wszystkie pociechy są dorosłe, a aktorka właśnie pochwaliła się wspólnym wyjazdem z najmłodszą dwójką. 19-letni Ksawery wyróżnia się na tle rodzeństwa. Co dziś porabia?

Małgorzata Ostrowska-Królikowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich seriali, a widzowie kojarzą ją przede wszystkim z wieloletniej roli Grażyny w „Klanie”. Życie osobiste aktorki od dekad budzi zainteresowanie, a rodzina zawsze pozostawała dla niej największym priorytetem. Z mężem Pawłem Królikowskim, który zmarł po ciężkiej chorobie w 2020 roku, wychowała pięcioro dzieci. Obecnie wszystkie latorośle są już pełnoletnie, w tym najmłodszy z synów - Ksawery.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska i Paweł Królikowski doczekała się pięciorga dzieci

Początki związku Królikowskich sięgają czasów wrocławskich egzaminów wstępnych na studia aktorskie. Ślub zakochani w sobie artyści wzięli w końcówce lat osiemdziesiątych, a niedługo potem powitali na świecie swojego pierworodnego – Antoniego Królikowskiego. 37-letni dziś mężczyzna zdecydował się na kontynuowanie rodzinnej tradycji i został popularnym aktorem. Kolejne pociechy znanej pary to 34-letni Jan, 27-letnia Julia, 25-letnia Marcelina oraz 19-letni Ksawery.

Polecany artykuł:

Małgorzata Rozenek-Majdan zorganizowała huczne urodziny synowi. Nie oszczędzała…
Małgorzata Ostrowska-Królikowska z najmłodszym synem, Ksawerym
Galeria zdjęć 30

Rodzeństwo Antka Królikowskiego też wybrało artystyczne ścieżki. A co z Ksawerym?

Artystycznym bakcylem zaraził się nie tylko najstarszy syn, ale także starsza z córek, Julia. Branża przyciągnęła również Jana, który zajmuje się komponowaniem muzyki. Marcelina natomiast realizuje się wizualnie, jako fotografka. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja najmłodszego, 19-letniego Ksawerego. Ostatnio pojawił się na Instagramie swojej mamy, podczas wspólnej podróży do Włoch.

Najmłodszy z klanu wyraźnie jednak unika show-biznesu i blasku fleszy, nie bierze udziału w medialnych wydarzeniach, w których pojawia się reszta rodziny. W sieci brakuje informacji o jego poczynaniach zawodowych, a jego profil na Instagramie świeci pustkami. W przeciwieństwie do pozostałych Królikowskich, woli prowadzić spokojne życie jak najdalej od medialnego szumu.

Polecany artykuł:

Roksana Węgiel buduje dom. "Mała ja chyba by nie uwierzyła"
QUIZ. Dopasuj aktora do roli w serialu TVP. "Klan", "M jak miłość", "Na dobre i na złe"
Pytanie 1 z 20
Artur Żmijewski zagrał:
Anna Wyszkoni Festiwal Opole 2026
Małgorzata Królikowska
Paweł Królikowski
małgorzata ostrowska-królikowska