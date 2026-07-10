MŚ 2026. Brak koszulek reprezentacji Norwegii i zaskakujący pomysł kibiców

Problemy z dostępnością trykotów piłkarskich w Norwegii

Firma Nike potwierdziła, że ograniczenia w dostępności koszulek wynikają z problemów z dostawami. Producent odzieży sportowej zapewnia jednak o trwających pracach nad rozwiązaniem tej kłopotliwej sytuacji. Kolejne partie towaru mają dotrzeć na rynek w najbliższych dniach. Termin ten może ulec zmianie w zależności od sytuacji logistycznej. Zapotrzebowanie jest gigantyczne przed zbliżającym się sobotnim ćwierćfinałem mistrzostw świata.

Norweska federacja piłkarska zamówiła w bieżącym roku około 250 tysięcy sztuk odzieży. Dla porównania w analogicznym okresie minionego roku sprzedano zaledwie 50 tysięcy egzemplarzy. Obecnie sklepowe wieszaki są całkowicie puste, co błyskawicznie napędziło rynek wtórny. Standardowa cena waha się od 999 do 1849 koron norweskich, czyli od 390 do 770 złotych. W internecie handlarze żądają za nie nawet 10 tysięcy koron, co stanowi równowartość blisko 4 tysięcy złotych.

„W sobotę zamiast koszulek możemy założyć nasze stroje ludowe, bunady” – zaapelowała w piątek w dzienniku „VG” jedna z fanek drużyny „wikingów”.

Czy norweski bunad zastąpi sportowe koszulki?

Nietypową alternatywę zaproponowała na łamach dziennika Yasmin Alonzo Ullestad. Podczas niedzielnego świętowania zwycięstwa 2:1 nad Brazylią grała ona na skrzypcach ubrana w tradycyjny strój z Rogalandu. Bunad to norweski ubiór ludowy związany z konkretnym regionem lub starą tradycją rodzinną. Tego typu odzież rozwinęła się głównie na przełomie XIX i XX wieku. Służyła wówczas budowaniu narodowej tożsamości po unii z Danią oraz Szwecją.

„Chcę zobaczyć całe Oslo w bunadach, całą Norwegię w bunadach" – powiedziała dziennikowi „VG” Ullestad.

Stroje te zakłada się przede wszystkim 17 maja podczas święta konstytucji oraz przy okazji ważnych uroczystości. Ekspertka w tej dziedzinie Kari-Anne Pedersen w pełni poparła apel o noszenie ich w trakcie mundialu. Podkreśliła ona, że ubiór ten stanowi symbol otwartej wspólnoty narodowej dla wszystkich mieszkańców Norwegii. W sobotę o godzinie 23 czasu polskiego drużyna zagra z Anglią na Miami Stadium. Stawką spotkania w Miami Gardens będzie bezpośredni awans do półfinału turnieju.