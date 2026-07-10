Pożar w Ińsku. 23-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa trafił do aresztu

Kłótnia i pożar na terenie budowy

Z policyjnych ustaleń wynika, że kobieta pilnująca terenu budowy spożywała alkohol w towarzystwie swojego znajomego. W trakcie spotkania mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie, co doprowadziło do nieporozumień i kłótni między znajomymi. Po zakończeniu sporu mężczyzna zdecydował się opuścić przyczepę kempingową. Chwilę później kobieta usłyszała hałas, który ją zaniepokoił, i postanowiła sprawdzić, co dzieje się na zewnątrz. Po wyjściu z obiektu zauważyła, że przyczepa, w której wcześniej przebywała, została podpalona. W tym samym czasie dostrzegła oddalającego się na rowerze znajomego, jednak kobieta nie odniosła żadnych obrażeń w wyniku tego zdarzenia.

Zatrzymanie podejrzanego i zarzuty prokuratorskie

Funkcjonariusze sprawnie ustalili rysopis oraz dane personalne osoby podejrzewanej o wywołanie pożaru. Mundurowi udali się do miejsca pobytu 23-letniego mężczyzny i dokonali jego zatrzymania. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy stał się podstawą do postawienia zatrzymanemu zarzutu usiłowania zabójstwa oraz zniszczenia mienia i dokumentów. Mężczyzna usłyszał również zarzut kierowania gróźb pozbawienia życia. Na wniosek prokuratora sąd podjął decyzję o zastosowaniu wobec 23-latka środka zapobiegawczego, co oznacza, że trafił on do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.

Źródło: Policja.pl