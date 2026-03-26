Kamil Grabara przed laty spotykał się z Polą Lis. Z kim teraz związany jest bramkarz?

W 2020 roku piłkarz Kamil Grabara ogłosił zaręczyny z Dominiką Robak. Urocza fotomodelka niezmiennie towarzyszy mu w życiu, choć do tej pory nie pojawiły się żadne doniesienia na temat ich ewentualnego ślubu. Zanim bramkarz związał się ze swoją obecną wybranką, jego serce należało do Poli Lis.

Kamil Grabara gra w reprezentacji Polski. To zawodnik VfL Wolfsburg

Urodzony w styczniu 1999 roku w Rudzie Śląskiej Kamil Grabara pierwsze kroki na boisku stawiał już jako siedmiolatek w lokalnym zespole. Jego talent szybko zaprowadził go do juniorskiej drużyny Ruchu Chorzów, skąd w dorosłym futbolu trafił do Liverpoolu. Zaszczytu gry w pierwszej reprezentacji Polski dostąpił w 2022 roku.

Obserwatorzy piłki nożnej byli ostatnio zaskoczeni, gdy okazało się, że to właśnie on będzie bronił polskiej bramki w kluczowym, półfinałowym starciu barażowym do mistrzostw świata przeciwko Albanii, zaplanowanym na wieczór 26 marca. Obecnie 27-letni piłkarz strzeże barw niemieckiego VfL Wolfsburg, do którego przeniósł się po okresie gry w FC Kopenhadze.

Dominika Robak to narzeczona bramkarza

Fani futbolu z uwagą śledzą nie tylko boiskowe popisy reprezentantów Polski, ale i ich życie uczuciowe. Kamil Grabara od lat może liczyć na wsparcie swojej ukochanej. Modelka Dominika Robak i bramkarz zaczęli spotykać się w 2019 roku. Niedługo później za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwalili się zaręczynami.

"Niespodzianka, ale powiedziała tak" - przekazał w sieci zakochany piłkarz.

Kamil Grabara był chłopakiem Poli Lis. Co wiemy o ich relacji?

Nie wszyscy fani sportu kojarzą, że bramkarz reprezentacji Polski w przeszłości randkował z córką znanej pary dziennikarskiej. Jego wybranką była Pola Lis, starsza z dwóch córek Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Bramkarz jest młodszy od swojej byłej dziewczyny o nieco ponad trzy lata. Media w tamtym czasie chętnie pisały o tym, jak bardzo zgraną tworzą parę, a oni sami nie szczędzili wspólnych zdjęć w internecie. Ostatecznie ich relacja zakończyła się na początku 2019 roku.

Obecnie Pola Lis rozwija swoją działalność w sieci jako influencerka i próbuje sił w branży dziennikarskiej, idąc w ślady rodziców. Kinga Rusin i Tomasz Lis nigdy publicznie nie odnieśli się do związku swojej starszej córki z utalentowanym piłkarzem. Także sam Kamil Grabara nie komentuje publicznie tematu swojej byłej partnerki.

