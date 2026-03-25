Kamil Grabara zakochany w Dominice Robak. Ukochana bramkarza zachwyca w sieci

Golkiper narodowej kadry, Kamil Grabara, od siedmiu lat pielęgnuje udany związek ze swoją partnerką Dominiką Robak.

Wybranka piłkarza jest obdarzoną zmysłem artystycznym fotomodelką.

Galeria zamieszczona poniżej pozwala zobaczyć, jak wygląda zjawiskowa przyszła żona zawodnika.

Kamil Grabara, bramkarz reprezentacji Polski, niewątpliwie trafił na wspaniałą towarzyszkę życia. Dominika Robak nie tylko przyciąga wzrok ujmującym uśmiechem i nienaganną sylwetką, ale wykazuje też niezwykły talent do gry na fortepianie oraz skrzypcach. Atrakcyjna modelka, która mierzy 172 centymetry wzrostu, otwarcie przyznała się do wymiarów 82-60-87.

„Nie stosuję diety, nigdy nie uprawiałam sportu, wolę grę na skrzypcach i fortepianie. Myślę, że to geny, ponieważ moi rodzice też byli bardzo szczupli” - powiedziała Dominika Robak w wywiadzie dla portalu gazeta.pl.

W tej samej rozmowie partnerka sportowca wyjaśniła, dlaczego skupia się głównie na udziale w sesjach fotograficznych, a nie na tradycyjnych pokazach mody.

„Ponieważ nie mam predyspozycji do bycia wybiegową modelką (mam zaledwie 172 cm wzrostu), więc bardzo dużo pracuję przed obiektywem, podoba mi się to, bo na każdej sesji zamieniam się w inną osobę” - dodała.

Relacja bramkarza i utalentowanej modelki w lipcu 2020 roku wkroczyła w fazę narzeczeństwa. Piłkarz poprosił wówczas ukochaną o rękę, a świeżo upieczeni narzeczeni natychmiast ogłosili ten fakt za pośrednictwem platformy Instagram.

„Niespodzianka, ale powiedziała tak” - zażartował wtedy Kamil Grabara.

Mimo upływu czasu para nie ujawniła w mediach żadnych szczegółów dotyczących ewentualnej daty ceremonii zaślubin. Sympatycy polskiego bramkarza i jego wybranki mogą natomiast zapoznać się z bogatą kolekcją zdjęć pary, które są chętnie udostępniane dla fanów.

Dominika Robak na urokliwych kadrach. Tak prezentuje się partnerka Kamila Grabary

W sieci można znaleźć obszerną dokumentację wizualną, ukazującą zarówno efekty pracy przed obiektywem, jak i prywatne momenty z życia utalentowanej narzeczonej zawodnika. Fotografie doskonale oddają naturalny wdzięk i fotogeniczność Dominiki Robak.

