Mecz Polska - Albania: gdzie oglądać 26.03.2026? Transmisja baraży do MŚ 2026

Polska - Albania 26.03.2026. Baraże MŚ

Polska - Albania to pierwsze spotkanie Biało-Czerwonych w ramach baraży w eliminacjach do MŚ 2026. Odbędzie się w Warszawie, na stadionie PGE Narodowym, co oznacza, że nasi grają "u siebie". To niezwykle ważny mecz, ponieważ od niego zależą szanse naszej reprezentacji na wyjazd na mundial w USA, Meksyku i Kanadzie. Jeśli Polsce uda wygrać się mecz z Albanią, to awansuje do drugiej rundy baraży w strefie UEFA i zmierzy się z Ukrainą lub Szwecją. Starcie z Holandią zapowiada się więc jako niezwykle trudny test dla Polaków i to pod ogromną presją. Fani marzą, aby udało im się wygrać i choć Biało-Czerwoni są faworytem tego starcia, nie ma co ukrywać, że wydarzyć może się wszystko. O której i gdzie 26 marca 2026 obejrzymy transmisję meczu Polska - Albania?

Polska - Albania 26.03.2026. Transmisja w TV i online

Mecz Polska - Albania będzie transmitowany na żywo prosto z Warszawy. Spotkanie będzie można śledzić na kilku kanałach: TVP 1, TVP 1 HD, TVP Sport oraz TVP Sport HD. Spotkanie będzie też dostępne online na sport.tvp.pl i w aplikacjach TVP Sport i TVP VOD. O której godzinie zacznie się transmisja?

Polska - Albania 26.03.2026. Godzina rozpoczęcia

Według harmonogramu pierwszy gwizdek meczu Polska - Albania mamy usłyszeć punktualnie o godzinie 20:45. Transmisja ze stadionu zacznie się już o 20:30.

Polska - Albania 26.03.2026. Komentatorzy i studio

Mecz Polska - Albania na antenie TVP komentować będą Mateusz Borek i Grzegorz Mielcarski. Dużo wcześniej zacznie się studio meczowe. Kibice będą mogli posłuchać komentarzy ekspertów.