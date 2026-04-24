Kalwi & Remi są warci miliony. Na tyle wyceniono ich muzyczny katalog! Konkretna suma

Kalwi & Remi to duet, który zapisał się na kartach historii polskiej muzyki. Bez wątpienia można ich uznać za prekursorów muzyki elektronicznej w Polsce, a nagrany dwie dekady temu kawałek "Explosion" cały czas robi furorę w sieci. Warto wspomnieć chociażby o sukcesie aukcji na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w ramach której Maciej Musiał sprzątał w rytm muzyki serwowanej przez DJ-ów.

Kalwi & Remi - początki kariery

Mało kto wie, że Kalwi i Remi poznali się, pracując razem w jednej z poznańskich rozgłośni radiowych. W 2003 roku DJ-e stworzyli swój pierwszy numer "Explosion". Ten jednak musiał zaczekać na swój moment aż do 2006 roku. Wtedy utwór doczekał się kultowego już teledysku, w którym wystąpiły roznegliżowane modelki. Artyści, co może dziś wydać się szokujące, zobaczyli efekt swojej pracy dopiero w... telewizji, o czym opowiedzieli w wywiadzie dla ESKA.pl.

Kalwi & Remi - hit "Explosion" ustawił ich do końca życia

Czy "Explosion" ustawiło Kalwiego i Remiego do końca życia? Chłopaki opowiedzieli w rozmowie z Eską o ofercie, jaką otrzymali. Chodzi o sprzedaż praw do katalogu. Dorobek duetu wyceniono na ośmiocyfrową kwotę. Kalwi & Remi ze śmiechem przyznali, że to jednak za mało. Znamy szczegóły!

Kalwi & Remi PO LATACH. Tak powstało kultowe "Explosion"!

Kalwi & Remi są warci miliony!

Kalwi przyznał, że swego czasu miał dość "Explosion". Dopiero starszy kolega z branży uświadomił mu, że posiadanie takiego hitu w katalogu to błogosławieństwo. Numer, jak mówią wprost, pozwala im nie pracować do końca życia.

Dzisiaj dowiedzieliśmy się, ile mniej więcej jest wart nasz katalog muzyczny i moglibyśmy go sprzedać, tak naprawdę zapewniając byt sobie i naszym dzieciom do końca życia, ale - uwaga - nie robimy tego! - powiedział Remi.

W rozmowie z Eską za kulisami imprezy promującej Warsaw Music Festival, którego będą częścią, Kalwi i Remi wyjawili, że otrzymali propozycję wykupienia praw do ich katalogu. Jego wartość wyceniono na 15 milionów złotych!

Pierwsza wycena, bez negocjacji, była 15 milionów złotych, ale za tyle byśmy nie oddali, bo to za mało - dodał Kalwi.