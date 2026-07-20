Kaja Paschalska na weselu. Aktorka pokazała narzeczonego i odsłoniła ogromny tatuaż

Kaja Paschalska na weselu. Aktorka "Klanu" chwali się stylizacją

Kaja Paschalska (40 l.) zdobyła ogromną rozpoznawalność za sprawą występów w serialu "Klan", w którym gra nieprzerwanie od blisko trzydziestu lat. Mimo statusu gwiazdy najpopularniejszej polskiej telenoweli, rzadko opowiada w mediach o sprawach osobistych. Zdecydowanie chętniej uchyla rąbka tajemnicy na swoim instagramowym profilu.

Podczas minionego weekendu aktorka wzięła udział w uroczystości weselnej. Dobę po zabawie udostępniła w sieci relację fotograficzną z tego wydarzenia, dokładnie prezentując swój ubiór. Gwiazda telewizji postawiła na lekką suknię ozdobioną falbanami i pastelowo-kwiatowymi motywami. Uwagę zwracał również bardzo głęboki dekolt na plecach, przez który idealnie widać było duży tatuaż 40-latki. Całość uzupełniała subtelna biżuteria i letnie sandały. W trakcie zabawy Paschalska zdecydowała się zdjąć obuwie i boso spacerowała po trawniku.

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Kim jest partner Kai Paschalskiej? To uznany reżyser

Charakterystyczną cechą aktorki jest burza drobnych loków. Podczas sobotniego wesela wybrała bardzo swobodne uczesanie – część pasm upięła w kok, pozwalając reszcie luźno opadać na twarz. Dopełnieniem całości był makijaż z mocno zaakcentowanymi ustami. Publikacja wywołała lawinę zachwytów wśród internautów, a niektórzy komentujący porównali ją nawet do 59-letniej Nicole Kidman.

W instagramowej relacji z wesela znalazło się też miejsce dla życiowego partnera aktorki. Mężczyzna również działa w branży filmowej, jednak realizuje się po drugiej stronie obiektywu. Ukochanym Paschalskiej jest 43-letni Damian Nenow, wielokrotnie nagradzany reżyser i scenarzysta. Twórca współpracował przy tworzeniu międzynarodowych hitów streamingowych, takich jak "Miłość, śmierć i roboty" na platformie Netflix czy "Ukryty poziom" od Amazona. Wspólną pasją zakochanych jest odkrywanie świata. Na początku bieżącego roku gwiazda oficjalnie poinformowała fanów o zaręczynach.

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