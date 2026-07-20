Kaja Paschalska na weselu. Aktorka pokazała narzeczonego i odsłoniła ogromny tatuaż

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-07-20 10:12

Letni sezon ślubny trwa w najlepsze, a w miniony weekend na jednej z weselnych imprez bawiła się Kaja Paschalska. Aktorka opublikowała na Instagramie relację z tego wydarzenia, prezentując swojego partnera oraz zjawiskową stylizację. Internauci błyskawicznie dostrzegli podobieństwo polskiej gwiazdy do Nicole Kidman.

Kaja Paschalska na weselu. Aktorka "Klanu" chwali się stylizacją

Kaja Paschalska (40 l.) zdobyła ogromną rozpoznawalność za sprawą występów w serialu "Klan", w którym gra nieprzerwanie od blisko trzydziestu lat. Mimo statusu gwiazdy najpopularniejszej polskiej telenoweli, rzadko opowiada w mediach o sprawach osobistych. Zdecydowanie chętniej uchyla rąbka tajemnicy na swoim instagramowym profilu.

Podczas minionego weekendu aktorka wzięła udział w uroczystości weselnej. Dobę po zabawie udostępniła w sieci relację fotograficzną z tego wydarzenia, dokładnie prezentując swój ubiór. Gwiazda telewizji postawiła na lekką suknię ozdobioną falbanami i pastelowo-kwiatowymi motywami. Uwagę zwracał również bardzo głęboki dekolt na plecach, przez który idealnie widać było duży tatuaż 40-latki. Całość uzupełniała subtelna biżuteria i letnie sandały. W trakcie zabawy Paschalska zdecydowała się zdjąć obuwie i boso spacerowała po trawniku.

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Kim jest partner Kai Paschalskiej? To uznany reżyser

Charakterystyczną cechą aktorki jest burza drobnych loków. Podczas sobotniego wesela wybrała bardzo swobodne uczesanie – część pasm upięła w kok, pozwalając reszcie luźno opadać na twarz. Dopełnieniem całości był makijaż z mocno zaakcentowanymi ustami. Publikacja wywołała lawinę zachwytów wśród internautów, a niektórzy komentujący porównali ją nawet do 59-letniej Nicole Kidman.

W instagramowej relacji z wesela znalazło się też miejsce dla życiowego partnera aktorki. Mężczyzna również działa w branży filmowej, jednak realizuje się po drugiej stronie obiektywu. Ukochanym Paschalskiej jest 43-letni Damian Nenow, wielokrotnie nagradzany reżyser i scenarzysta. Twórca współpracował przy tworzeniu międzynarodowych hitów streamingowych, takich jak "Miłość, śmierć i roboty" na platformie Netflix czy "Ukryty poziom" od Amazona. Wspólną pasją zakochanych jest odkrywanie świata. Na początku bieżącego roku gwiazda oficjalnie poinformowała fanów o zaręczynach.

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Kaja Paschalska w jasnej sukni. Na miniaturze obok aktorka w kręconych włosach na weselu. O gwiazdach przeczytasz w Eska.
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Kaja Paschalska