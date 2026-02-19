Kaja Paschalska olśniła na ramówce TVP. Aktorka postawiła na króciutką sukienkę

2026-02-19 19:52

Przez lata dorastała na oczach widzów jako Ola z "Klanu", ale ten etap ma już dawno za sobą. Kaja Paschalska na wiosennej ramówce TVP udowodniła, że potrafi zagrać główną rolę nie tylko w serialu, ale i na czerwonym dywanie. Jej drapieżna stylizacja przyciągnęła wszystkie spojrzenia, a uśmiech zdradza, że w jej życiu prywatnym również dzieje się magia.

Kaja Paschalska wkracza do akcji na imprezie TVP

Gdy Kaja Paschalska pojawiła się na prezentacji wiosennej oferty Telewizji Polskiej, flesze aparatów od razu poszły w ruch. Gwiazda, która od niemal trzech dekad związana jest ze stacją, doskonale wie, jak zbudować napięcie na ściance. Jej wizerunkowa metamorfoza to materiał na osobny film, a obecna pewność siebie wręcz bije po oczach. Aktorka zrezygnowała z grzecznego wizerunku na rzecz drapieżnej elegancji.

Na ten wieczór wybrała stylizację w klimacie "all black", ale o nudzie nie było mowy. Postawiła na klasyczną małą czarną z odważnym dekoltem, narzucając na wierzch iskrzącą, cekinową marynarkę typu oversize. Całość dopełniły szpilki eksponujące długie nogi gwiazdy. Do tego czerwona szminka, czarny choker i gładki kucyk z wypuszczonym pasemkiem – ten "look" był dopracowany w każdym kadrze.

Szczęście w życiu prywatnym i filmowe zaręczyny

Kaja Paschalska ma powody do radości nie tylko w świetle reflektorów, ale i poza planem zdjęciowym. Niedawno wróciła z egzotycznych wakacji, gdzie wydarzyła się scena jak z komedii romantycznej – powiedziała "tak" swojemu ukochanemu. Gwiazda "Klanu" zaręczyła się z cenionym artystą i filmowcem, Damianem Nenowem.

Jej wybranek to postać doskonale znana w branży kreatywnej. Wrocławianin pracował przy głośnych, międzynarodowych produkcjach dla gigantów takich jak Netflix czy Amazon, współtworząc między innymi "Miłość, śmierć i roboty". Para nie kryje swojego szczęścia w mediach społecznościowych. Wygląda na to, że Kaja Paschalska przeżywa teraz swój najlepszy czas, co widać po jej promiennym uśmiechu na czerwonym dywanie.

