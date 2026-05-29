Ustaw termostat na "piątkę" po sezonie grzewczym. Ten prosty trik uchroni kaloryfer przed awarią jesienią

Po wyłączeniu centralnego ogrzewania warto pamiętać o zabezpieczeniu instalacji na kolejne miesiące, by uniknąć usterek.

Przekręcenie pokrętła na najwyższy stopień chroni mechanizm wewnętrzny przed zacięciem.

Cieplejsze miesiące to doskonały moment na pozbycie się kurzu oraz konserwację antykorozyjną, która poprawi wydajność urządzeń.

Jeden szybki ruch wystarczy, by w październiku bez stresu i niespodzianek przywrócić ciepło w domu.

Ustaw termostat na wartość "5". Inaczej jesienią kaloryfery będą stwarzać problemy

Standardowo w naszym kraju sezon na ciepłe kaloryfery przypada na miesiące od października do kwietnia. Włączenie pieców następuje w momencie, gdy przez kilka dni słupki rtęci nie przekraczają 12 stopni Celsjusza. Wyłączenie systemu działa na tej samej zasadzie – wiosną, gdy temperatura stabilizuje się powyżej tej granicy, do rur przestaje płynąć gorąca woda.

Zakończenie pracy instalacji to dla wielu domostw przede wszystkim mniejsze koszty i odpoczynek od ciągłego kręcenia pokrętłami. Istnieje jednak złota zasada, o której nie można zapominać. Aby uniknąć jesiennych awarii, należy rozkręcić głowicę termostatyczną do oporu, ustawiając ją na maksymalną wartość, czyli "piątkę". Ten prosty zabieg powoduje, że wewnętrzna iglica pozostaje w pełni otwarta i nie ulega zablokowaniu. W efekcie chronimy układ przed zapowietrzeniem i gwarantujemy sobie bezproblemowy start ogrzewania, gdy nadejdą pierwsze przymrozki.

Konserwacja i czyszczenie kaloryferów wiosną. Zabezpiecz grzejnik przed rdzą

Miesiące letnie stwarzają idealne warunki do generalnych porządków przy zimnych już urządzeniach. Zakurzone i brudne elementy grzewcze tracą swoją efektywność, co bezpośrednio przekłada się na wyższe opłaty za ogrzewanie. Aby precyzyjnie dotrzeć w zakamarki żeberek, najlepiej użyć dedykowanej ssawki do odkurzacza. Następnie sprzęt warto dokładnie przemyć wilgotną szmatką z dodatkiem zwykłego płynu do mycia naczyń.

Równie istotnym krokiem jest profilaktyka antykorozyjna. Stalowe powierzchnie mają tendencję do rdzewienia, dlatego zaleca się regularne stosowanie odpowiednich preparatów ochronnych. Trzeba skupić się zwłaszcza na wnętrzu kaloryfera, gdzie ogniska korozji pojawiają się najczęściej. Zignorowanie tego problemu może w przyszłości skutkować pęknięciami i poważnymi, niezwykle kosztownymi w naprawie uszkodzeniami całej instalacji.