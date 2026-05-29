Jan Pirowski odchodzi z Radia ESKA. Wzruszające pożegnanie: "Ja nie płaczę, to Ty płaczesz"

Jan Pirowski związany był z Eską od wielu lat, wpierw za sprawą Radia Eska Kraków, a od 2014 roku z ogólnopolskim pasmem stacji. Wraz z Pawłem Karpińskim prowadził popularny program "Wrzuć na luz", który już wkrótce doczeka się nowych prowadzących.

Jan Pirowski odchodzi z Radia Eska

W czwartek 28 maja 2026 roku Jan Pirowski i Paweł Karpiński po raz ostatni poprowadzili audycję "Wrzuć na luz". Podziękowali wówczas słuchaczom za wspólnie spędzone lata.

Ukochani Słuchacze. Po 11 latach nieprzerwanej współpracy duetu Pirowski&Pawełek na antenie Radia Eska, właśnie poprowadziliśmy z Wami nasz ostatni program. To była przygoda życia i najdłuższa podróż jaką odbyliśmy! [...] Dzięki Wam ta pora dnia stała się naszą ulubioną. Dziękujemy za każde podkręcenie głośności podczas naszych radiowych spotkań. [...] Jesteśmy też dumni, że stworzyliśmy najdłużej działający duet radiowy w komercyjnych rozgłośniach radiowych. I wdzięczni za szczęśliwy zbieg okoliczności z 2015 roku, który połączył nas prawdziwą przyjaźnią, jedną z tych, które zdarzają się raz w życiu - mamy nadzieję na całe życie - napisali na Instagramie.

Krzysztof Głowiński-Lubiak, PR manager Grupy ZPR Media, przyznał, że żywi "nadzieję na realizację wspólnych projektów w przyszłości". Format "Wrzuć na luz" przejmą teraz Kasia Węsierska i Michał Hanczak, którzy dotąd byli gospodarzami piątkowego wydania programu. Paweł Karpiński pozostaje zaś w Grupie ZPR Media jako dyrektor muzyczny Radia Eska i Eska 2.

Słuchacze Eski żegnają Jana Pirowskiego

Odejście Jana Pirowskiego z Eski wywołało nie lada poruszenie. Słuchacze, którzy od lat wiernie śledzili jego audycje, nie kryli wzruszenia i ochoczo dziękowali mu za jego niesamowite energię i profesjonalizm.

Ja nie płaczę, to Ty płaczesz… 🥺🧡 Dziękujemy Panowie, trzymam kciuki za kolejne wielkie rzeczy