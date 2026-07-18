Hiszpania i Argentyna w finale MŚ 2026. Kolejne międzykontynentalne starcie

Historia międzykontynentalnych finałów MŚ

Mundial odbywa się od 1930 roku, ale dopiero 28 lat później, podczas turnieju w Szwecji, po raz pierwszy w finale zmierzyły się zespoły z Europy i Ameryki Południowej. Gospodarze przegrali w Sztokholmie z Brazylią 2:5, a dwie bramki w tamtym meczu strzelił 17-letni debiutant Pele. Cztery lata później w Chile „Canarinhos” pokonali Czechosłowację 3:1, a w 1970 roku w Meksyku odnieśli zwycięstwo nad Włochami 4:1.

W 1978 roku mistrzostwa świata zorganizowano w Argentynie. Gospodarze zdobyli tytuł, pokonując w finale po dogrywce Holandię 3:1. Osiem lat później Argentyńczycy, prowadzeni przez Diego Maradonę, pokonali Niemców 3:2 na Estadio Azteca w Meksyku.

Kto najczęściej wygrywał w finałach?

W 1990 roku w Rzymie Niemcy zrewanżowali się Argentynie, wygrywając 1:0. Cztery lata po tym wydarzeniu to Brazylia zdobyła tytuł w Los Angeles po serii rzutów karnych z Włochami. W 1998 roku Francja, jako gospodarz, rozbiła Brazylijczyków 3:0 dzięki dwóm trafieniom Zinedine'a Zidane'a, ale w 2002 roku Brazylia odzyskała trofeum, wygrywając 2:0 z Niemcami po dublecie Ronaldo.

Niemcy triumfowali nad Argentyną w 2014 roku (1:0 w dogrywce). W 2022 roku w Katarze Argentyńczycy odnieśli sukces po karnych przeciwko Francji w meczu sędziowanym przez Szymona Marciniaka. Ogólnie finały rozegrano do tej pory 22 razy; pięciokrotnie wygrywała Brazylia, a po cztery razy - Niemcy i Włochy. Argentyna wygrywała mistrzostwa trzy razy (1978, 1986, 2022), z kolei Hiszpania zdobyła tytuł w 2010 roku i w najbliższą niedzielę zagra o swoje drugie mistrzostwo.