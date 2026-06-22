Justyna Steczkowska po narodzinach dzieci zakopała łożyska w ogrodzie! Posadziła na nich drzewa!

Justyna Steczkowska wciąż zachwyca

Mimo braku wygranej w Eurowizji, Justyna Steczkowska zachwyciła fanów z całego świata. Widzowie tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji nie dowierzali, że 54-letnia wokalistka prezentuje tak doskonałą formę. Internautów zachwyciła jej świetna figura, potężny wokal i sceniczne akrobacje.

Gwiazda przez wiele lat prezentowała się jako klasyczna diva, jednak przy utworze „Gaja” zmieniła nieco swój wizerunek. Zdecydowała się na bardziej mistyczny, a nawet „wiedźmi” klimat. W swojej piosence wykorzystała słowiańskie agmy, czyli pradawne dźwięki, które, według dawnych wierzeń, niosą ze sobą wyjątkową, pozytywną energię.

Dla artystki niezwykle ważny jest bliski kontakt z naturą i rozwój duchowy. Piosenkarka mieszka w domu otoczonym lasem, a budynek obrastają pnącza. W rozmowie z Małgorzatą Ohme zdradziła, że często rozmawia z roślinami. Wspomniała nawet o tym, że podczas corocznego przycinania pnączy, wyznawała im miłość.

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Zaskakujące wyznanie Justyny Steczkowskiej

Artystka podzieliła się z fanami jeszcze jedną, dość nietypową informacją. W jej ogrodzie rosną trzy drzewa, które posadziła na cześć swoich dzieci: Heleny, Stanisława i Leona. Co ciekawe, pod każdym z nich zakopała łożysko z porodu danego dziecka.

Pod każdym z drzew jest łożysko. Każde nasze dziecko ma swoje drzewo, które jest zasadzone na jego łożysku na jego cześć. Uważam, że to są ich drzewa - przyznała gwiazda.

Ta informacja wywołała ogromne poruszenie wśród internautów, którzy nie kryli swojego zdziwienia.

A niech przeprasza i przytula drzewka. Ale posadziła je na łożyskach swoich dzieci?! Formalnie to chyba "odpady medyczne" - pakują w reklamówkę i zabieramy do domu?; Milczenie jest złotem; O ludzie, nie chciałam wiedzieć o łożysku pod drzewem - można przeczytać w sieci. Niektórzy wyrażali swoją opinię na ten temat w zdecydowanie mocniejszych słowach.

Warto wspomnieć, że po niedawnym występie na festiwalu w Opolu, Justyna Steczkowska musiała zmierzyć się z zarzutami o promowanie satanizmu. Artystka nie przeszła obok tego obojętnie i odpowiedziała na jeden z komentarzy w sieci.

Zdolna artystka, niestety sprzedała duszę. Symbolika jest porażająca. Kto wie, ten wie" - napisał internauta. Symbolika czego? Bo jeśli chodzi o Minotaura, to proszę wrócić do szkoły i poczytać greckie mity. A o moją duszę proszę się nie martwić, ma się bardzo dobrze - odpisała gwiazda.

Steczkowska niezadowolona z występu w Opolu

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