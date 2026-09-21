Wrzos czy wrzosiec? Polacy notorycznie mylą te rośliny, a różnice są kluczowe

Wrzos i wrzosiec - różnice i czas kwitnienia

Jak prawidłowo posadzić wrzosy i o nie zadbać?

Wrzosiec w ogrodzie - sadzenie i pielęgnacja

Wrzos i wrzosiec - różnice i czas kwitnienia

Mimo łudząco podobnej nazwy i wyglądu, wrzosy i wrzośce to dwie odmienne rośliny. Obie wprawdzie reprezentują rodzinę wrzosowatych, jednak dzieli je sporo istotnych szczegółów. Fundamentalną różnicą jest pora kwitnienia. Wrzosy, charakteryzujące się drobnymi liśćmi i niewielkimi, kielichowatymi kwiatami, cieszą oko od lipca do października. Z kolei wrzośce, posiadające igiełkowate liście i dzwoneczkowate kwiaty, rozwijają pąki wiosną lub u schyłku zimy. Warto też pamiętać o mrozoodporności – wrzosy świetnie radzą sobie w polskim, kapryśnym klimacie, podczas gdy delikatniejsze wrzośce mogą nie przetrwać srogich mrozów.

Autor: Alut/ Getty Images Dlaczego wrzosy brązowieją i marnieją?

Jak prawidłowo posadzić wrzosy i o nie zadbać?

Wrzosy to niewysokie krzewinki, których urocze, dzwonkowate kwiatostany utrzymują się aż do pierwszych przymrozków. W naturze można je spotkać na torfowiskach i łąkach, a w ogrodach i donicach najlepiej sadzić je wczesną jesienią. Kluczem do sukcesu jest odpowiednie podłoże – wrzosy absolutnie wymagają kwaśnej ziemi, o pH w przedziale 3,5-5,5. Przed posadzeniem warto zakwasić glebę torfem lub korą sosnową. Sam proces sadzenia zacznij od wykopania dołka nieco większego niż bryła korzeniowa. Pamiętaj, by roślinę obficie podlać jeszcze w doniczce. Wyjmuj ją ostrożnie, chroniąc korzenie, i umieść w ziemi na tej samej głębokości, na jakiej rosła dotychczas. Sadząc kilka sztuk, zachowaj 20-30 cm odstępu – dzięki temu wrzosy swobodnie się rozrosną, tworząc efektowny, gęsty dywan. Po zasypaniu dołka delikatnie ugnieć ziemię, by zlikwidować puste przestrzenie.

Autor: Volha Halkouskaya/ Getty Images Wrzosiec krwisty

Wrzosiec w ogrodzie - sadzenie i pielęgnacja

Wrzośce, choć spokrewnione z wrzosami, są odrębną odmianą zimozielonych krzewinek, które najpiękniej prezentują się wczesną wiosną. Kochają słońce, choć w upalnych rejonach zadowolą się również delikatnym półcieniem. Niezbędna do ich prawidłowego wzrostu jest przepuszczalna, bogata w próchnicę i kwaśna gleba (pH 4.5-5.5). Eksperci radzą sadzić wrzośce wiosną, by zdążyły się ukorzenić przed latem, lub na przełomie września i października, co pozwoli im przygotować się na nadejście chłodów. Procedura sadzenia przypomina tę w przypadku wrzosów: wykop odpowiednio duży dołek, podlej sadzonkę w doniczce, ostrożnie wyjmij, unikając uszkodzenia korzeni. Po umieszczeniu wrzośca w ziemi, zasyp go przygotowanym podłożem, lekko ugnieć i obficie podlej. Na koniec poleca się rozsypać wokół rośliny ściółkę – z kwaśnego torfu, kory sosnowej lub iglastych zrębków.