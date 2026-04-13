Julia Żugaj szuka swojej następczyni. "Szukam drugiej Julii Żugaj". Można się zgłosić!

Będzie druga Julia Żugaj!
Julia Żugaj zaskoczyła swoje fanki. Influencerka poinformowała, że poszukuje swojej "następczyni". Postanowiła spełnić marzenie osób, które chciałby być takie, jak ona. Opublikowała wpis na Instagramie, w którym wyjaśniła, na czym polega jej pomysł. Julia organizuje specjalne warsztaty.
Jeśli kiedykolwiek ktoś z Was pomyślał: "na jej miejscu mogę być ja"… to właśnie daję Ci tę szansę! Startuję z projektem i szukamy osób, które chcą wejść w świat muzyki i sceny - które czują, że to ich moment. Z Waszych zgłoszeń wybierzemy osoby, które zaprosimy na warsztaty muzyczno-taneczne. !Ale to nie będą zwykłe warsztaty - to będzie pierwszy krok do kariery. Takiej, o jakiej marzysz. Więc zanim się zgłosisz… zastanów się dobrze. Czy jesteś gotów na zmianę swojego życia o 180°? Ja będę Ci towarzyszyć i pokażę Ci ten świat - wyjaśnia Julia Żugaj.
Jakie są wymagania?
Julia Żugaj wyjaśniła, kto może się zgłosić na jej warsztaty, które mają pomóc znaleźć jej następczynię. Trzeba spełniać następujące kryteria:
- 18 lat lub więcej
- mieć w sobie pasję i radość
- potrafić śpiewać i tańczyć
- posiadać pragnienie spełniania swoich marzeń o zaistnieniu w branży influencerskiej/artystycznej
Jak się zgłosić?
Julia Żugaj i jej team będą przeglądać materiały przesłane przez kandydatów. Chętni muszą nagrać specjalny materiał wideo, w którym zaprezentują wykonanie wybranej przez siebie piosenki, zatańczą choreografię do wybranego utworu i opowiedzą o sobie. Konkretnie kim są, czym się interesują oraz jakie mają cele i marzenia. Materiały należy wysyłać do 27 kwietnia 2026 roku, do godziny 23:59. Formularz: risers.pl/zgloszenie