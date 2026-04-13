Bagi skomentował rozstanie Żugaj. Nawiązał do Natsu!

Julia Żugaj i Bagi znaleźli się na nagłówkach jesienią ubiegłego roku. Ich rzekomy, mocno rozdmuchany konflikt zaczął się w chwili, gdy była członkini Teamu X skrytykowała poczynania kolegi z branży na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Internauci byli mocno oburzeni zachowaniem influencerki, która sama brała udział w show, a ona - w rozmowie z Eską - nazwała aferę "drugą myszeczką".

Ja mam wrażenie, że to jest "druga myszeczka" trochę dla mnie. Na szczęście jestem już dużo bardziej zdystansowana do tej przestrzeni internetowej i nie ruszyło mnie to tak, jak ruszyła mnie wtedy "myszeczka". (...) Ja nawet komentując to, nie czułam, żebym mówiła coś takiego super negatywnego. To bardziej było tak rzucone żartem, taka zaczepka trochę, no bo ten taniec Bagiemu nie wyszedł, był dosyć słaby jak na aktualny poziom tańca Bagiego, bo on się super rozwinął w tym programie. (...) Na początku spanikowałam, a potem dosyć szybko w sumie się zdystansowałam i jakoś tak czuję, że przeszłam trochę ponad tym - powiedziała w wywiadzie dla ESKA.pl.

Do wielkiego pojednania doszło w Wigilię. Żugaj i Bagi nadali komunikat spod choinki, składając swoim odbiorcom życzenia. Teraz Mikołaj skomentował zmiany w życiu Julii. Influencer niespodziewanie nawiązał do niedawnego rozstania 25-latki.

Bagi w rozmowie z Eską wypowiedział się na temat Julii Żugaj i jej nowego projektu. Gwiazda sieci obwieściła niedawno, że poszukuje nowej Julii Żugaj, tylko lepszej. Miało to miejsce po zrobieniu sobie przerwy w związku ze zmianami w życiu prywatnym. Finalistka "TzG" potwierdziła bowiem rozstanie z Kacprem Dworniczakiem. Zdaniem Bagiego, który niespodziewanie nawiązał do tego faktu, to może być początek czegoś przełomowego dla kariery Julki, tak jak dla Natsu po zerwaniu z Marcinem Dubielem.

Coś tam kuluarowo słyszałem, ale no nie chcę tego zleakować jakoś. Czekam, trzymam kciuki za Julkę i tyle. Mam ogólnie takie wrażenie, że... Nie wiem, czy to będzie poprawne, co powiem, ale powiem to. Mam wrażenie, że często po rozstaniu - przede wszystkim dziewczyny - robią naprawdę duże rzeczy. Natsu jest takim przykładem troszeczkę i myślę, że Julka Żugaj też może być takim przykładem - powiedział w rozmowie z Eską.