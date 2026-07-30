Aleksandra Wegnerowicz w Miss Polski 2026. Kim jest najmłodsza finalistka z wybitnymi osiągnięciami?

Redakcja ESKA.pl
2026-07-30 18:52

Pochodząca z Rawicza Aleksandra Wegnerowicz to 18-letnia reprezentantka województwa wielkopolskiego, która udowadnia, że uroda doskonale współgra z wybitnymi wynikami w nauce. Ta najmłodsza uczestniczka tegorocznego finału łączy analityczny umysł z artystyczną duszą, pokazując, jak wygląda nowoczesne oblicze polskiej kobiety.

Aleksandra Wegnerowicz w beżowej sukni na plaży. O finalistce Miss Polski 2026 przeczytasz na Eska.
Autor: Polsat/ Materiały prasowe

Uroda idąca w parze z naukowymi sukcesami

Aleksandra Wegnerowicz to doskonały przykład na to, że stereotypy na temat uczestniczek konkursów piękności odchodzą do lamusa. Osiemnastolatka z województwa wielkopolskiego na co dzień jest uczennicą rawickiego Zespołu Szkół Zawodowych, gdzie zdobywa wykształcenie na kierunku technik ekonomista. Wyróżnia się niesamowitą dyscypliną, która pozwala jej perfekcyjnie godzić obowiązki szkolne z zawodowymi pasjami.

Czy wiedzieliście, że jej zaangażowanie w edukację przyniosło imponujące efekty? W ubiegłym roku szkolnym Aleksandra została uhonorowana prestiżowym stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznawanym za najwyższą średnią ocen. To osiągnięcie wyraźnie pokazuje, że najmłodsza finalistka tegorocznych wyborów to ambitna i twardo stąpająca po ziemi młoda kobieta, która z odwagą patrzy w przyszłość.

Makijaż jako narzędzie do budowania pewności siebie

Wyobraźcie sobie nastolatkę, która poza światem liczb i ekonomii, z determinacją buduje swoją markę w branży beauty. Aleksandra już teraz z powodzeniem pracuje jako makijażystka, a z tym zawodem wiąże również swoje konkretne plany biznesowe. Marzy o otwarciu własnego profesjonalnego studia, w którym mogłaby specjalizować się w dużych sesjach zdjęciowych oraz kompleksowych pakietach ślubnych.

Dla osiemnastolatki sztuka makijażu to jednak coś więcej niż tylko estetyka. Na co dzień obserwuje, jak umiejętne i naturalne podkreślenie urody potrafi diametralnie zmienić samopoczucie pań. Właśnie tę ideę – budowania wewnętrznej pewności siebie poprzez subtelne dbanie o siebie – zamierza promować, wykorzystując platformę, jaką daje jej udział w prestiżowym konkursie piękności.

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Cicha siła introwertyczki z artystyczną duszą

W dzisiejszym, bardzo dynamicznym świecie Aleksandra Wegnerowicz ceni sobie spokój. Sama określa się mianem introwertyczki i udowadnia, że wcale nie trzeba głośno krzyczeć, aby zostać wysłuchanym. Jej dojrzałe podejście do codzienności świetnie oddaje życiowe motto: „Żyje się tylko raz, ale jeśli żyjesz dobrze, ten raz wystarczy”. To właśnie autentyczność i wewnętrzna harmonia są jej największymi atutami w walce o koronę.

Oprócz zainteresowań związanych z kosmetyką i ekonomią, młoda kandydatka ma w sobie ogromną miłość do ruchu. W dzieciństwie z sukcesami trenowała taniec towarzyski i nie ukrywa, że chciałaby w niedalekiej przyszłości powrócić do tej pasji, by znów móc wyrażać swoje emocje na parkiecie.

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Czy to na jej skroniach spocznie korona Miss Polski 2026?

Niezależnie od tego, czy Aleksandra Wegnerowicz opuści scenę jako zwyciężczyni, już teraz udowadnia, że jest w pełni gotowa na wielkie wyzwania. Jej inspirująca droga na najważniejszą scenę w kraju to historia, która z pewnością zmotywuje wiele młodych dziewczyn do odważnego sięgania po własne marzenia.

Wielki finał 37. edycji wyborów Miss Polski odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku w nowosądeckim Amfiteatrze Parku Strzeleckiego, w ramach Festiwalu Piękna 2026. O prestiżowy tytuł i nagrodę główną o wartości 100 000 zł powalczą 24 finalistki. Uroczystą galę, którą poprowadzą Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska, będzie można oglądać na żywo w Telewizji Polsat od godziny 19:55. Wydarzenie wyreżyseruje Joanna Majorkiewicz, za choreografię odpowiada Anna Bubnowska, a na scenie wystąpią muzyczne gwiazdy: Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz Sound'n'Grace. Swoją następczynię ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, a w jury zasiądą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026.

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