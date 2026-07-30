Aleksandra Wegnerowicz w Miss Polski 2026. Kim jest najmłodsza finalistka z wybitnymi osiągnięciami?

Uroda idąca w parze z naukowymi sukcesami

Aleksandra Wegnerowicz to doskonały przykład na to, że stereotypy na temat uczestniczek konkursów piękności odchodzą do lamusa. Osiemnastolatka z województwa wielkopolskiego na co dzień jest uczennicą rawickiego Zespołu Szkół Zawodowych, gdzie zdobywa wykształcenie na kierunku technik ekonomista. Wyróżnia się niesamowitą dyscypliną, która pozwala jej perfekcyjnie godzić obowiązki szkolne z zawodowymi pasjami.

Czy wiedzieliście, że jej zaangażowanie w edukację przyniosło imponujące efekty? W ubiegłym roku szkolnym Aleksandra została uhonorowana prestiżowym stypendium Prezesa Rady Ministrów, przyznawanym za najwyższą średnią ocen. To osiągnięcie wyraźnie pokazuje, że najmłodsza finalistka tegorocznych wyborów to ambitna i twardo stąpająca po ziemi młoda kobieta, która z odwagą patrzy w przyszłość.

Makijaż jako narzędzie do budowania pewności siebie

Wyobraźcie sobie nastolatkę, która poza światem liczb i ekonomii, z determinacją buduje swoją markę w branży beauty. Aleksandra już teraz z powodzeniem pracuje jako makijażystka, a z tym zawodem wiąże również swoje konkretne plany biznesowe. Marzy o otwarciu własnego profesjonalnego studia, w którym mogłaby specjalizować się w dużych sesjach zdjęciowych oraz kompleksowych pakietach ślubnych.

Dla osiemnastolatki sztuka makijażu to jednak coś więcej niż tylko estetyka. Na co dzień obserwuje, jak umiejętne i naturalne podkreślenie urody potrafi diametralnie zmienić samopoczucie pań. Właśnie tę ideę – budowania wewnętrznej pewności siebie poprzez subtelne dbanie o siebie – zamierza promować, wykorzystując platformę, jaką daje jej udział w prestiżowym konkursie piękności.

87

Cicha siła introwertyczki z artystyczną duszą

W dzisiejszym, bardzo dynamicznym świecie Aleksandra Wegnerowicz ceni sobie spokój. Sama określa się mianem introwertyczki i udowadnia, że wcale nie trzeba głośno krzyczeć, aby zostać wysłuchanym. Jej dojrzałe podejście do codzienności świetnie oddaje życiowe motto: „Żyje się tylko raz, ale jeśli żyjesz dobrze, ten raz wystarczy”. To właśnie autentyczność i wewnętrzna harmonia są jej największymi atutami w walce o koronę.

Oprócz zainteresowań związanych z kosmetyką i ekonomią, młoda kandydatka ma w sobie ogromną miłość do ruchu. W dzieciństwie z sukcesami trenowała taniec towarzyski i nie ukrywa, że chciałaby w niedalekiej przyszłości powrócić do tej pasji, by znów móc wyrażać swoje emocje na parkiecie.

Czy to na jej skroniach spocznie korona Miss Polski 2026?

Niezależnie od tego, czy Aleksandra Wegnerowicz opuści scenę jako zwyciężczyni, już teraz udowadnia, że jest w pełni gotowa na wielkie wyzwania. Jej inspirująca droga na najważniejszą scenę w kraju to historia, która z pewnością zmotywuje wiele młodych dziewczyn do odważnego sięgania po własne marzenia.

Wielki finał 37. edycji wyborów Miss Polski odbędzie się w niedzielę, 2 sierpnia 2026 roku w nowosądeckim Amfiteatrze Parku Strzeleckiego, w ramach Festiwalu Piękna 2026. O prestiżowy tytuł i nagrodę główną o wartości 100 000 zł powalczą 24 finalistki. Uroczystą galę, którą poprowadzą Agnieszka Hyży i Ilona Krawczyńska, będzie można oglądać na żywo w Telewizji Polsat od godziny 19:55. Wydarzenie wyreżyseruje Joanna Majorkiewicz, za choreografię odpowiada Anna Bubnowska, a na scenie wystąpią muzyczne gwiazdy: Cleo, Tatiana Okupnik, Antek Smykiewicz oraz Sound'n'Grace. Swoją następczynię ukoronuje ustępująca Miss Polski 2025, Oliwia Mikulska, a w jury zasiądą m.in. Ida Nowakowska oraz nowo wybrani Miss i Mister Supranational 2026.