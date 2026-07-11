Mundial 2026. Kto zagra w sobotnich ćwierćfinałach? Sprawdź terminarz na 11 lipca

Turniej w Ameryce Północnej zbliża się do końca. Zostały dwa ostatnie spotkania w ramach 1/4 finału.

Przygotowaliśmy szczegółowy harmonogram decydujących meczów w tej fazie mistrzostw.

Dowiedz się, kto wybiegnie dziś na murawę i o której rozpoczną się mecze.

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Norwegia i Anglia zagrają o półfinał. W nocy mecz Argentyna - Szwajcaria

Walka o awans do półfinału rozstrzygnie się podczas dwóch sobotnich spotkań, w których zagrają Norwegia z Anglią (godz. 23:00) oraz Argentyna ze Szwajcarią (godz. 3:00). Zwycięzcy dołączą do Francji i Hiszpanii, które tworzą już pierwszą parę półfinałową na mundialu odbywającym się w USA, Meksyku i Kanadzie.

Dla norweskiej drużyny pokonanie Brazylii 2:1 oznaczało historyczny, pierwszy awans do 1/4 finału w dziejach tamtejszej piłki. Wynik ten jest lepszy od osiągnięcia z 1998 roku, gdy po pamiętnej wygranej w grupie nad „Canarinhos”, zespół dotarł do 1/8 finału i uległ Włochom. Z kolei reprezentacja Anglii zagra w ćwierćfinale mistrzostw świata już ósmy raz, choć dotychczas tylko trzykrotnie meldowała się w czołowej czwórce turnieju, wliczając w to jedyny triumf z 1966 roku.

Kilka godzin później kibice w Kansas City będą świadkami powtórki starcia z 1/8 finału turnieju w 2014 roku, kiedy to Argentyńczycy pokonali Szwajcarów 1:0 po bramce Angela Di Marii w dogrywce. Obrońcy mistrzowskiego tytułu liczą na kolejny świetny występ Leo Messiego, który aktualnie jest nie tylko liderem klasyfikacji strzelców obecnego turnieju, zrównując się z Kylianem Mbappe, ale także najlepszym snajperem w historii mundiali z wynikiem 21 goli. Drugą pozycję na tej liście zajmuje właśnie Mbappe, mający o jedno trafienie mniej.

Z kolei Szwajcarzy tworzą własną, piękną kartę historii. Drużyna prowadzona przez selekcjonera Murata Yakina zanotowała pierwszy awans do 1/4 finału od 72 lat, pokonując Kolumbijczyków w konkursie „jedenastek”, po tym jak w regulaminowym czasie gry i dogrywce nie padły bramki. Piłkarze ze Starego Kontynentu głęboko wierzą w sprawienie niespodzianki przeciwko „Albicelestes”.

Zwycięskie drużyny z obu dzisiejszych pojedynków spotkają się w walce o finał, a mecz zaplanowano na środę o godzinie 21:00 na stadionie w Atlancie. Wcześniej, we wtorek w Arlington, niedaleko Dallas, o przepustkę do wielkiego finału zagrają ze sobą Francja i Hiszpania.

Ćwierćfinały MŚ 2026. Pełny harmonogram meczów 1/4 finału

Spotkanie Francja – Maroko rozegrano w czwartek, 9 lipca, o godz. 22:00.

Pojedynek Hiszpania – Belgia odbył się w piątek, 10 lipca, o godz. 21:00.

Mecz Norwegia – Anglia zaplanowano na sobotę, 11 lipca, na godz. 23:00.

Starcie Argentyny ze Szwajcarią rozpocznie się w nocy z 11 na 12 lipca, punktualnie o godz. 3:00.

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