Julia Wieniawa w luksusowym aucie z... Kizo! Co razem robili?

Julia Wieniawa pokazała się z Kizo

Julia Wieniawa to gwiazda, która lubi zaskakiwać. Aktorka i piosenkarka nieustannie trafia na nagłówki z przeróżnych powodów. Teraz znowu sprawiła, że jej odbiorcy byli w lekkim szoku. Na początku lipca w jej mediach społecznościowych niespodziewanie pojawiło się zdjęcie w towarzystwie popularnego mięśniaka. Mowa o raperze Kizo! Na Instagramie Wieniawy opublikowana została fotografia, na której artystka siedzi w luksusowym samochodzie z wachlarzem w ręku. Nie jest jednak sama, bo to właśnie Kizo jest z nią w aucie. W komentarzach pojawiło się wiele słów wskazujących na duże zaskoczenie. Z jakiego powodu Julia Wieniawa chwaliła się towarzystwem Kizo?

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Julia Wieniawa i Kizo przygotowali niespodziankę

Julia Wieniawa i Kizo nie pojawili się razem bez powodu. Artyści przygotowali wspólną niespodziankę, a mówiąc dokładniej - muzyczną niespodziankę. Już wkrótce ukaże się ich wspólny singiel! Ich piosenka będzie nosiła tytuł "Laweta" i ukaże się już 9 lipca 2026! Czy to będzie hit tegorocznych wakacji? Przekonamy się o tym już niedługo.

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Kim jest Kizo?

Kizo, właściwie Patryk Woziński (urodzony 26 czerwca 1994 w Gdańsku), to polski raper i autor tekstów. Karierę rozpoczął w składzie Ciemna Strefa. Wydał albumy m.in. „Pegaz”, „Posejdon”, "Jeszcze 5 minut", "Ostatni taniec" i "Patocelebryta" Jego utwory, takie jak "Disney", "Taxi" czy "Hero", osiągnęły wielomilionowe wyświetlenia i statusy diamentowych oraz platynowych singli. Jest także współtwórcą marki napojów Kizzers oraz sieci kebabów Kizo Kebab.