Zwycięstwo Norwegów w Klingenthal. Zakończenie Letniej Grand Prix w skokach

Norwegowie najlepsi w Klingenthal

Norwegia wygrała konkurs drużyn mieszanych w niemieckim Klingenthal. Reprezentację tworzyli Marius Lindvik, Eirin Maria Kvandal, Ingvild Synnove Midtskogen oraz Kristoffer Eriksen Sundal. Zespół zgromadził łącznie 1017,3 pkt.

Najwyższą notę indywidualną uzyskał Marius Lindvik. Skoczek otrzymał 287,6 pkt po oddaniu skoków na odległość 143 m i 144 m. Drugie miejsce na podium zajęła reprezentacja Słowenii w składzie Nika i Domen Prevcowie, Timi Zajc i Nika Vodan (992,8 pkt). Na trzecim miejscu uplasowali się Japończycy - Ren Nikaido, Nozomi Maruyama, Ryoyu Kobayashi i Ringo Miyajima z notą 983,9 pkt.

Podsumowanie klasyfikacji generalnej Letniej Grand Prix?

W zawodach wzięło udział dziewięć drużyn narodowych. Czwarte miejsce zajęli Austriacy, piąte Niemcy, szóste Finowie, siódme Francuzi, a ósme Włosi. Do drugiej serii nie zdołali awansować Czesi, którzy zakończyli rywalizację na dziewiątej pozycji. Reprezentacja Polski nie wystartowała z powodu niedyspozycji Natalii Słowik. W składzie biało-czerwonych mieli znaleźć się także Kacper Tomasiak, Klemens Joniak i Anna Twardosz.

Niedzielny konkurs zakończył Letnią Grand Prix. W klasyfikacji indywidualnej triumfowali Naoki Nakamura z Japonii i Ema Klinec ze Słowenii. Puchar Narodów w kategorii mężczyzn wywalczyli Austriacy z wynikiem 1047 pkt. Drugie miejsce zajęli Japończycy (850 pkt), a trzecie Norwegowie (815 pkt). Polacy zdobyli 455 pkt, zajmując piątą lokatę. Inauguracja Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędzie się 20 listopada w Lillehammer.