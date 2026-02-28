Julia Wieniawa narzeka na pracę w "Mam Talent!". Tego widzowie nie widzą na ekranie

Julia Wieniawa i jej liczne projekty zawodowe

Nie ulega wątpliwości, że młoda artystka należy obecnie do ścisłej czołówki najbardziej zapracowanych osób w polskim show-biznesie. Jej grafik pęka w szwach, obejmując występy w filmach takich jak „Dalej Jazda 2” czy „Chcę więcej”, a także role w serialach i działalność muzyczną. Do tego dochodzi prowadzenie własnych biznesów, w tym marki związanej z matchą czy linii perfum. Julia Wieniawa czerpie również ogromne zyski z kontraktów reklamowych, promując biżuterię, kosmetyki czy bieliznę. Mimo tak napiętego harmonogramu, zdecydowała się na udział w jury formatu „Mam Talent!”, co – jak sama przyznaje – kosztuje ją mnóstwo energii.

Gwiazda o trudach pracy na planie show TVN

Podczas wizyty w studiu „Dzień Dobry TVN” artystka zdecydowała się na szczere wyznanie dotyczące realizacji programu. Współpraca z Agnieszką Chylińską, Agustinem Egurrolą oraz Marcinem Prokopem to nie tylko blask fleszy, ale przede wszystkim wielogodzinna praca podczas nagrań odcinków castingowych oraz występów na żywo. Wieniawa podkreśliła, że to właśnie ten format jest dla niej największym obciążeniem psychofizycznym.

– Bycie jurorem na przykład jest oczywiście ogromną nobilitacją i czymś absolutnie wyjątkowym. Mało kto może być jurorem w czymkolwiek w swoim życiu, więc cieszę się, że dostałam taką szansę. Jest to ogromna odpowiedzialność i nie ukrywam, że jest to taka najtrudniejsza dla mnie fizycznie i umysłowo praca, jaką mam. (...) Szczególnie castingi, one trwają po 12-13 godzin, czasem nawet dłużej. I trzeba być bardzo skupionym tu i teraz na każdym uczestniku, trzeba dać szacunek każdemu z nich. A nawet jak już jesteśmy zmęczeni, trzeba po prostu to przejść i tak jak mówię, dać każdemu tyle samo uwagi

Takie słowa padły z ust Julii Wieniawy na antenie porannego pasma stacji TVN.

