Iga Świątek zameldowała się w USA. Zdjęcia i wideo z plaży robią furorę

Najlepsza polska tenisistka dotarła już na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Zanim wyruszy w głąb lądu na słynną pustynię, gdzie odbywa się turniej w Indian Wells, pozwoliła sobie na chwilę wytchnienia nad wielką wodą. Iga Świątek wyskoczyła na plażę, by nacieszyć się bliskością natury. W mediach społecznościowych udostępniła nagranie, na którym widać, jak w doskonałym humorze biega po piasku, starając się uniknąć zamoczenia przez morskie fale. Swój czas nad oceanem podsumowała krótko: „Perfekcyjny poranek”.

Oficjalny start zmagań w kalifornijskim turnieju zaplanowano na 4 marca, jednak Polka, dzięki wysokiemu rozstawieniu, pierwszy mecz rozegra dopiero w drugiej rundzie (piątek lub sobota, 6-7 marca). Kibice zobaczą ją jednak na korcie nieco wcześniej. Już w najbliższy wtorek, 3 marca, nasza reprezentantka weźmie udział w pokazowej imprezie Tie-Break Tens. Jej partnerem deblowym będzie Casper Ruud. Duet polsko-norweski udowodnił już swoją wartość podczas ostatniego US Open, gdzie stworzyli groźną parę, docierając aż do finału gry mieszanej.

Kompleks w Kalifornii, często nazywany „tenisowym rajem”, to jedno z ulubionych miejsc pracy wiceliderki rankingu WTA. Iga Świątek odnosiła tu spektakularne sukcesy, triumfując w latach 2022 i 2024, natomiast w sezonach 2023 i 2025 kończyła rywalizację na etapie półfinału. Mimo że w zeszłym roku organizatorzy przyspieszyli nawierzchnię kortów, specyficzny klimat i rozrzedzone powietrze wciąż powodują wysoki kozioł piłki, co sprzyja stylowi gry Polki. W poprzedniej edycji drogę do finału zamknęła jej Mirra Andriejewa, wygrywając po trzysetowym boju (6:7, 6:1, 4:6).

Iga Świątek relaksuje się przed Indian Wells

Przed wylotem za ocean Iga Świątek spędziła czas na intensywnych treningach w Polsce. Decyzja o powrocie do kraju zapadła po nieudanym występie w Katarze. W ćwierćfinale turnieju w Dausze lepsza od naszej zawodniczki okazała się Maria Sakkari (6:2, 4:6, 5:7). Po tej porażce sztab szkoleniowy Polki zdecydował o wycofaniu się z imprezy w Dubaju, aby dać tenisistce czas na odpoczynek i spokojne przygotowania.

„Z przykrością muszę poinformować, że w tym roku nie zagram w Dubaju z powodu zmiany harmonogramu. Mam nadzieję, że wrócę w przyszłym roku, aby doświadczyć tego wspaniałego turnieju. Do zobaczenia w Indian Wells” - stwierdziła Iga Świątek. „Praca nigdy się nie kończy. Daję z siebie wszystko, przekraczam granice i przyjmuję każde wyzwanie” - napisała potem, dzieląc się z kibicami na Instagramie materiałem wideo z treningów w Polsce.

Terminarz startów Igi Świątek w USA

– Indian Wells: początek zmagań 4 marca

– Miami Open: start turnieju 17 marca

