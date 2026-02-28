Ekstraklasa: Pogoń Szczecin buduje serię zwycięstw. Co jest kluczem do sukcesu?

Klucz do zwycięstw Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin odnotowała trzecie z rzędu zwycięstwo w Ekstraklasie piłkarskiej, pokonując Widzew Łódź wynikiem 1:0. Trener Thomas Thomasberg podkreślił, że utrzymanie czystego konta jest fundamentalne dla sukcesu zespołu. Gdy drużyna nie traci bramek, **wystarczy jedno trafienie**, aby zapewnić sobie komplet punktów.

Duński szkoleniowiec Pogonii przypomniał, że w przeszłości jego zespół często tracił punkty. Wcześniejsze mecze, które potencjalnie mogły zakończyć się wygraną lub remisem, były przegrywane z powodu **straconych goli**, co uniemożliwiało osiągnięcie korzystnych rezultatów w tabeli.

Rozczarowanie Widzewa po porażce

Chorwacki trener Widzewa, Igor Jovicević, określił spotkanie jako "mecz za sześć punktów", co potęgowało rozczarowanie po ostatecznym rezultacie. Stwierdził, że **jeden mały błąd** w defensywie kosztował jego drużynę utratę cennych punktów i sprawił, że wyszli z tego starcia bez korzystnego wyniku.

Po utracie bramki Pogoń Szczecin miała jeszcze dwie dogodne okazje do kontrataku, które mogły powiększyć prowadzenie. Szkoleniowiec Widzewa zauważył, że przełamanie **skutecznej gry defensywnej** gospodarzy po stracie gola okazało się niezwykle trudnym zadaniem dla jego podopiecznych.

"Jak spojrzałem w tabelę, to widzę, że dopisano nam trzy punkty, a nie sześć – żartobliwie nawiązał do stwierdzenia Chorwata Thomasberg, ale zaraz z powagą dodał, że wie, o co chodziło opiekunowi Widzewa."

Znaczenie zwycięstwa dla pozycji w tabeli

Thomas Thomasberg z powagą wyjaśnił kontekst wypowiedzi trenera Jovicevicia. Podkreślił, że w przypadku zwycięstwa Widzewa Łódź, **różnica punktowa między zespołami** byłaby znacznie mniejsza, co mogłoby wpłynąć na ich wzajemne położenie w ligowej klasyfikacji.

Szkoleniowiec Pogonii pozytywnie ocenił obecną sytuację swojej drużyny w ligowej tabeli. Pogoń Szczecin zdobyła **dziewięć punktów w trzech ostatnich meczach**, co znacząco poprawiło jej położenie i zwiększyło komfort przed kolejnymi spotkaniami Ekstraklasy.

Widzew staje przed trudnym wyzwaniem

Po porażce w Szczecinie sytuacja Widzewa Łódź w Ekstraklasie stała się trudniejsza. Trener Igor Jovicević, pomimo niekorzystnego wyniku, podkreślił, że **bitwa o utrzymanie** lub poprawę pozycji w lidze wciąż trwa i nie jest jeszcze rozstrzygnięta.

Łodzianie mają niewiele czasu na regenerację i przygotowania do kolejnego ważnego meczu. Już po zaledwie dwóch dniach drużyna Widzewa Łódź przystąpi do środowego **ćwierćfinału Pucharu Polski** z GKS Katowice, co stanowi kolejne wyzwanie.

