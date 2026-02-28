Legenda The Smiths zagra w Katowicach. Organizatorzy OFF Festivalu odkrywają karty

Lista obecności na katowickiej imprezie stale się wydłuża, a nowy rzut artystów dołącza do imponującego grona. Wcześniej potwierdzono udział takich tuzów jak Einstürzende Neubauten, Yung Lean & Bladee czy Amyl and the Sniffers. W Dolinie Trzech Stawów zameldują się również Oklou, Earl Sweatshirt, Clams Casino oraz szeroka reprezentacja sceny alternatywnej, w tym Black Country, New Road i Sunny Day Real Estate. Teraz jednak uwaga fanów skupia się na kolejnych ogłoszonych nazwiskach.

Johnny Marr na OFF Festivalu. Dyrektor zachwycony formą muzyka

Dyrektor artystyczny OFF Festival, Artur Rojek, nie kryje satysfakcji z zaproszenia brytyjskiej legendy. Wskazuje on, że 62-letni artysta znajduje się w życiowej formie, co udowodnił wydanym w 2025 roku koncertowym albumem „Look Out Live!”, który zebrał fantastyczne recenzje. W opinii organizatora, polska publiczność nie miała jeszcze okazji podziwiać Marra w tak spektakularnym wydaniu koncertowym.

Zobacz także: "Latarnia Wiary" w Mysłowicach niszczeje. W tym kościele zaczynał się OFF Festival, a teraz potrzeba fortuny

Deafheaven i nowe włoskie brzmienie w Katowicach

Oprócz byłego filaru The Smiths, line-up zasilają inne głośne nazwy, gwarantujące stylistyczną różnorodność. Do Katowic powraca formacja Deafheaven, znana z przesuwania granic w muzyce gitarowej, promująca swój najnowszy krążek „Lonely People with Power”. Fani ekstremalnych wrażeń powinni zwrócić uwagę na Los Thuthanaka, których twórczość została okrzyknięta jedną z najgłośniejszych w minionym roku. Z kolei lżejsze, neapolitańskie klimaty połączone z disco i jazzem zaserwuje grupa NuGenea, reprezentująca nurt nowego włoskiego brzmienia.

Palestyński hip-hop i raper Drabusheyka

Program festiwalu wzbogaca się także o silne akcenty zaangażowane społecznie. Na scenie pojawi się pionierski skład palestyńskiego hip-hopu – grupa DAM, która od lat w swoich tekstach porusza kwestie praw człowieka i codziennego życia w Palestynie. Rodzima reprezentacja wzmocni się o projekt Mlecze, grający indie pop, oraz artystę ze Śląska. Pochodzący z Mysłowic raper Drabusheyka przywiezie materiał z płyty „HYPNOZIZ”, będącej odważną i głośną mieszanką stylistyk.

Bilety na OFF Festival 2026. Ile kosztują karnety?

Ogłoszeni artyści dołączają do bogatego zestawienia, w którym widnieją już m.in. Chat Pile czy Sega Bodega. Przypomnijmy, że festiwal odbędzie się tradycyjnie w pierwszy weekend sierpnia (7–9.08) w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Wejściówki na to trzydniowe święto muzyki są już dostępne w sprzedaży. Cena karnetu wynosi 699 zł, przy czym kwota ta nie zawiera opłaty serwisowej operatora.

